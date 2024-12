Riapre il Teatro Romano, il più antico di Bologna

Bologna, 6 dicembre 2024 - Chiuso da circa vent'anni, il Teatro Romano in via de' Carbonesi riapre i battenti oggi, venerdì 6 dicembre, grazie alle visite guidate dell'associazione Succede solo a Bologna, che proseguiranno fino al 28 dicembre e sono già tutte sold-out. Costruito intorno all'88 a.C., vanta un affascinante primato: è il più antico teatro in muratura.

"Fu costruito oltre 2000 anni fa, in epoca tardo-repubblicana - spiega Elena Selmo, vicepresidente dell'associazione -, quando avvenne un passaggio cruciale per la città: Bononia, da colonia romana divenne un municipium e questo consentì agli abitanti di ottenere la cittadinanza romana".

Sarà dunque un piccolo viaggio nel tempo per ammirare i resti del Teatro, rinvenuti a partire dal 1978, in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione del palazzo gentilizio in cui sorge: la cavea semicircolare, ovvero la gradinata destinata al pubblico e la parte inferiore in cui sedevano le autorità cittadine.

L'iniziativa si inserisce in un ricco calendario di tour organizzati da Succede solo a Bologna ogni giorno, dalla mattina alla sera, e dedicati a diversi aspetti e curiosità della storia del territorio bolognese. Tutte le visite guidate in programma al Teatro Romano e agli altri monumenti cittadini (dai Bagni di Mario alla Cripta di San Zama al teatro Mazzacorati) sono pubblicate sul sito, attraverso cui è anche possibile prenotare il proprio tour.