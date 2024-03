Autobus elettrici a Bologna: ecco i nuovi ‘midibus’ per il trasporto green

Bologna 19 marzo 2024 – “I nuovi 11 midibus sono un importante acquisto che completa la flotta Tper e sono dedicati ai colli e al centro storico”, ricorda il sindaco Matteo Lepore durante la presentazione dei nuovi mezzi Eltron Rampini, sviluppati “nell’ottica di avere degli autobus carbon free entro il 2030, quindi elettrici e a idrogeno, che sono più efficienti, capienti e da affiancare al tram”, continua Lepore.

I nuovi 'midibus' elettrici a Bologna sono undici

Per raggiungere questi obiettivi, un problema posto dal sindaco “è quello della mancanza di finanziamenti nazionali al trasporto pubblico locale”. Nonostante, “il percorso condiviso coi sindacati stia andando avanti, aumentino le assunzioni dopo dei percorsi di formazione e, dopo la situazione Garisenda, i bus siano comunque regolari, mancano sempre delle risorse”, continua Lepore, che tratterà questo tema anche domani nell’incontro in Regione con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Senza questi finanziamenti, è difficile garantire un servizio efficiente e qualitativo nelle città italiane. Bologna è la città che sta andando meglio a livello nazionale, grazie al lavoro di Tper, ma andremo in difficoltà anche noi nel medio periodo senza queste risorse che mancano dal Covid, per avere più assunzioni e avere nuovo materiale grazie al quale possiamo garantire il numero di corse necessario”, sottolinea Lepore. All’appello del sindaco, gli fa eco la presidente di Tper Giuseppina Gualtieri. “Ad oggi abbiamo stimato 150 assunzioni entro la fine dell’anno. Non è abbastanza e, comunque, mancano anche 700 milioni di euro di finanziamenti su scala nazionale, che servirebbero solo per coprire l’adeguamento inflattivo”.

I nuovi autobus elettrici

Intanto, questa mattina, Tper e Comune, insieme all’azienda umbra Rampini, hanno presentato i primi 4 autobus Eltron Rampini. Sono lunghi tra gli 8 e i 10 metri e larghi 2,20 metri, hanno un costo di circa 2 milioni di euro e derivano da un finanziamento del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Questi primi bus saranno seguiti da altri 7 mezzi, sempre a tre porte e da 48 passeggeri, la cui consegna è prevista entro la primavera del 2025, per un investimento ulteriore di 3,5 milioni di euro, sostenuto da finanziamenti del Pnsms e da Tper. Gli Eltron, sono “dotati, per la prima volta, di pantografo. Questo ci permette di ricaricare gli autobus Eltron in corrente continua e a una potenza di 100 kW, non solo di notte. Bastano, infatti, 20 minuti per rifornire già parzialmente le batterie e due ore per completare la ricarica. Tutto questo per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione posti dal Comune entro il 2030”, annuncia Gualtieri.

Gli Eltron verranno impiegati a rotazione sulle linee-navetta che effettuano percorsi centrali e sui collegamenti tra il centro storico e le zone collinari della città, linee che per caratteristiche richiedono mezzi piccoli. Si potranno, dunque, incontrare sulle linee A,C, D, 29 e T2 e sulle collinari 51, 52 e 59. Pertanto, sono “progettati per poter circolare nei centri storici, e grazie ai sei moduli batteria da 210 kWh in totale, riescono ad avere un’autonomia di 300 km”, racconta Caterina Rampini, amministratore delegato e vicepresidente di Rampini Spa. Eltron è provvisto di climatizzazione integrale ed è dotato di rampa manuale per consentire l'accesso alle persone a mobilità ridotta su carrozzina, oltre a una posizione di guida elevata del conducente, il parabrezza ribassato e il sicuro display di destinazione integrato nel tetto.