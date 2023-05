Bilancio Partecipativo 2023: a Bologna tutti al voto per oltre 40 progetti

Bologna, 5 Maggio 2023 – Tutti al voto per il bilancio partecipativo. Comune e Innovazione Urbana tornano a collaborare anche quest’anno per esporre online i 43 progetti di riqualificazione delle opere e gli spazi pubblici. A partire dal 26 maggio i cittadini bolognesi, anche i non residenti, potranno votare sul sito del comune per il piano urbano che preferiscono, i più popolari verranno attuati utilizzando i tre milioni di euro in fondi offerti da Palazzo D’Accursio (500mila euro a quartiere).

Nove i progetti ammessi al voto per il quartiere Borgo Panigale-Reno, otto per Santo Stefano, sette ciascuno per Navile e San Donato-San Vitale e sei ciascuno per Savena e Porto-Saragozza.

Le proposte emerse dai laboratori e le attività dove hanno partecipato cittadini da tutti gli angoli del territorio intendono valorizzare parchi e spazi verdi, per promuovere la mobilità, per rendere più vivibili grandi aree o piccoli angoli della città, ma anche interventi di riqualificazione di spazi pubblici con nuove attrezzature sportive, di gioco e di servizi, riconnessioni, interventi di efficientamento energetico. Le idee intendono anche promuovere azioni che rafforzino la rete delle Case di quartiere, iniziative culturali, artistiche, sociali, educative e formative e un impegno e un interesse per i piccoli, gli anziani e i fragili.

Oggi il sindaco Matteo Lepore affiancato dalla presidente della Fondazione per l’Innovazione Urbana, Erika Capasso, l’urbanista ed esperta di co-design, Simona Beolchi la presidente del quartiere Santo Stefano, Rosa Maria Amorevole hanno presentato alcuni dei progetti.

Tutto è nato da 1.500 partecipati ai laboratori di quartiere che hanno buttato giù 385 idee per poi tra marzo e aprile, lavorando insieme ai contribuenti, si è arrivati ai 43 prodotti finali visibili oggi sul sito.

Sarà possibile votare dal 26 maggio al 16 giugno sul sito del Comune tramite la piattaforma Partecipa e se necessario chiedere un supporto per il voto assistito.

Il voto sarà aperto non solo a tutti i cittadini residenti nel Comune di Bologna che abbiano compiuto sedici anni, ma anche ai cittadini non residenti, ma che nel Comune di Bologna esercitino la propria attività di lavoro, studio o volontariato e agli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Bologna o che vi svolgano la propria attività di lavoro, studio o volontariato. Per leggere tutti i progetti ed eventualmente votare fra qualche settimana visitare il sito https://www.comune.bologna.it/partecipa/percorsi/bilancio-partecipativo-23.