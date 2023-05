Manifestazione Cgil, Cisl e Uil oggi a Bologna, in piazza per il lavoro. Diretta

Bologna, 6 maggio 2023 – Cgil, Cisl e UiI ritornano in piazza, questa volta unitariamente. Il palco è quello di piazza Maggiore da cui stamattina – a partire dalle 10,30 – prenderà l’avvio una mobilitazione articolata, dal titolo ‘Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti’, che impegnerà i tre sindacati confederali per tutto il mese di maggio, tra assemblee nei luoghi di lavoro e altre due manifestazioni interregionali, sempre di sabato: una a Milano il 13, l’altra a Napoli, il 20 maggio prossimo.

Le richieste al governo

Dopo lo ‘strappo’ dello sciopero generale del dicembre scorso – indetto solo da Cgil e Uil – i maggiori sindacati tornano a condividere un linguaggio comune per chiedere al governo un cambio di passo sulle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali che l’esecutivo Meloni ha cominciato a declinare ma con una traiettoria ancora molto distante da quella che oggi sarà ribadita dal palco dai segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

Al corteo anche Elly Schlein, tutti i politici

La manifestazione sarà preceduta da un corteo che partirà dalla stazione, organizzato dalla Cgil, ma aperto a tutti, per incanalare il flusso dei lavoratori in arrivo da tutto il centro Italia.

Occhi puntati anche sulla presenza dei politici: ci sarà senza dubbio la segretaria dem Elly Schlein, nonché il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, il segretario di Articolo 1 Roberto Speranza e una folta delegazione del Movimento 5 stelle.

Fra i bolognesi, ci sarà il deputato pd Andrea De Maria: "Per ascoltare e sostenere le proposte del mondo del lavoro. Per una mobilitazione importante per quello che rappresenta nel Paese e per la sua piattaforma. Sarà fondamentale portare in Parlamento le ragioni della manifestazione".

In prima fila, oltre al sindaco Matteo Lepore, anche Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd, la segretaria dei dem bolognesi, Federica Mazzoni, e Belinda Gottardi, responsabile Enti locali Pd Bologna. "Il Pd di Bologna – affermano in una dichiarazione congiunta Mazzoni e Gottardi – è impegnato a lavorare per costruire una società giusta e solidale, in cui i diritti dei lavoratori e dei cittadini siano tutelati e garantiti".

Per questo, a pochi giorni dalla manifestazione del Primo maggio, "saremo nuovamente in piazza aderendo convintamente alla manifestazione interregionale promossa dalla Cgil".

A fronte di provvedimenti del Governo "transitori e incerti sul taglio del cuneo fiscale e di un severo taglio della spesa sociale – aggiungono Mazzoni e Gottardi – invitiamo tutti i cittadini e le cittadine, i lavoratori, le lavoratrici e le organizzazioni a partecipare alla manifestazione per dare il proprio contributo e sostenere un’agenda politica che tenga conto delle necessità di tutti, nessuno escluso".