Turismo, Bologna fa il pieno di stranieri: ecco i numeri di un boom

Bologna, 30 gennaio 2024 – Turismo in crescita in città. I numeri 2024 si confermano positivi, in linea rispetto al biennio precedente. Da gennaio a novembre gli arrivi sotto le Due Torri sono stati 1.703.989, più 7 per cento sul 2023 con 3.827.319 pernottamenti, con un balzo del 14 per cento. Situazione analoga nella città metropolitana con 2.423.803 arrivi e 5.410.342 presenze, con crescita rispettivamente del 6 per cento e del 10 per cento.

Vero e proprio boom per i viaggiatori internazionali che superano quelli interni attestandosi al 55 per cento a Bologna e il 48 per cento in provincia. A guidare la classifica delle provenienze Germania e Stati Uniti, seguono Spagna, Regno Unito e Francia. In lieve crescita il tasso di occupazione alberghiera che passa dal 76% del 2023 al 77% del 2024.

Dati positivi anche nel periodo estivo - giugno/luglio - con la percentuale che sale al 78%. Oltre ai grandi eventi sportivi, come la Coppa Davis e il Tour de France, il bilancio dell’anno passato vede una robusta offerta culturale, turistica e sportiva, posizionando Bologna all’undicesimo posto nel ranking dei primi 500 comuni per ricchezza turistica. “Parliamo di oltre 1 miliardo di euro nei primi cinque mesi del 2024, quindi spalmando il dato sui 12 mesi si tratta di circa 2 miliardi e mezzo”, quantifica Daniele Ravaglia, presidente di Bologna Welcome.

Considerando gli eventi previsti nel 2025 con il ritorno del Gran Premio di Formula 1, i campionati di basket femminile che si terranno al PalaDozza, le Final Eight della Coppa Davis, oltre ai percorsi urbani e religiosi in vista del Giubileo, si prevedono flussi in linea con quelli del 2024, confermano il ‘delegato’ del Comune al Turismo, Mattia Santori, e il direttore generale di Bologna Welcome Patrick Romano.

Rigettata la narrazione sull’overtourism, con l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni che ha parlato della necessità di “spalmare i visitatori in diversi periodi dell’anno, puntando di più sulla destagionalizzazione del turismo”. Tema, questo, confermato dagli ultimi dati 2024, mentre la permanenza media in città dei turisti di tre giorni. Bene i dati anche nei territori dell’Appennino, mentre sotto le Torri si confermano come destinazioni top la Torre dell’Orologio (il cui biglietto comprende la visita alla Collezioni comunali d’arte), la visita guidata a Casa Dalla e il tour a piedi in centro (Discover Bologna). Non ci sono certezze, invece, sulla data di riapertura della Torre degli Asinelli mentre sono ottimi i risultati delle visite di Palazzo Pepoli, oggi riaperto e gestito da Bologna Welcome. Il restyling con il museo Morandi “attenderà due anni”, fa sapere Ravaglia.