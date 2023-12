Turisti da shopping: Bologna piace più di Taormina, Cortina e Capri

Bologna, 15 dicembre 2023 - L'Italia non è più solo meta di vacanzieri appassionati di arte, bellezze naturali o gastronomia: sempre di più attira turisti che, come motivazione principale, hanno lo 'shopping tourism', ovvero arrivano nel Bel Paese per fare acquisti.

Shopping natalizio in centro a Bologna, qui via D'Azeglio (foto generica)

Dopo la pausa forzata della pandemia da Covid, quest'anno gli stranieri amanti dello shopping sono stati 2,1 milioni, con un bel +7% rispetto al 2019. Quanto alle mete italiane preferite, svetta Milano con via Montenapoleone, che sale addirittura al secondo posto nella classifica mondiale per valore retail per metro quadro (18mila euro, +31% sul 2019). Ma al di là dei centri maggiori - Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze le mete più gettonate - si assiste a una crescente passione, tra i centri più piccoli, per Bologna: ha punteggi superiori ad altre località più attrattive - turisticamente parlando - quali Taormina, Cortina e Capri.

Cosa (e dove) comprano gli americani

Per quanto riguarda il mercato statunitense, l'analisi effettuata dalla società di ricerca Risposte Turismo in apertura della sesta edizione di Shopping Tourism - il forum italiano che si è tenuto a Roma mostra come siano sempre Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze le città che tale segmento della domanda associa allo shopping, considerandole destinazioni adatte per svolgere questa attività. Complessivamente (shopping tourist e non) l'indagine fa emergere come il 91% degli statunitensi in viaggio in Italia non rinuncerebbe all'acquisto di prodotti italiani: su tutti la gastronomia (al 53% tra la tipologia di prodotto che gli americani acquisterebbero "assolutamente") seguita dagli articoli di moda.