Bologna, 25 agosto 2020 – Sospiro di sollievo in casa Bologna: i giocatori, rientrati dalle rispettive vacanze negli scorsi giorni, e lo staff, sono stati sottoposti nella giornata di ieri, lunedì, al tampone, nel primo giorno di raduno al centro tecnico di Casteldebole. Tamponi che sono risultati tutti negativi, e che quindi non hanno creato ulteriori problematiche ai rossoblù, che questo pomeriggio svolgeranno test atletici tra palestra e campo di allenamento.

Il ritiro, che inizierà giovedì 27 agosto con la partenza per Pinzolo, vedrà quindi tutti presenti, con l’unica eccezione rappresentata da Sinisa Mihajlovic, che dovrà rimanere in quarantena per altre due settimane prima di poter, previo tampone, iniziare ad allenare i suoi giocatori. Primo test ufficiale, quello del 5 settembre contro la Feralpi Salò, che non vedrà Sinisa in panchina, ma che permetterà allo staff del tecnico serbo di valutare tutti i giocatori a disposizione, senza che il Covid abbia potuto mettere ulteriormente i bastoni tra le ruote ai rossoblù.

Mihajlovic, moglie e figlia negative al tampone​

A margine, da registrare la negatività al tampone naso-faringeo anche della moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna, che sul suo profilo Instagram ha voluto rassicurare tutti coloro entrati in contatto con lei nelle ultime settimane e negli ultimi giorni. Anche la figlia Virginia è risultata negativa al tampone, lo ha comunicato la stessa ragazza sempre su Instagram.

Proprio la moglie Arianna ha messo un post su Instagram: "Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori". Le parole, seguite da un cuoricino e accompagnate da una foto di lei e del marito, sono arrivate dopo la scoperta della positività al coronavirus da parte del tecnico rossoblù. Mihajlovic ha scoperto di essere positivo (e asintomatico) dopo una vacanza in Sardegna documentata da varie foto che lo ritraggono in compagnia di altri personaggi dello sport e di Flavio Briatore. Per questo Mihajlovic è stato criticato sui social.