Archiginnasio d’oro a Prodi: il sindaco rinvia il voto dopo la spaccatura in consiglio

Bologna, 18 marzo 2024 – Il sindaco Matteo Lepore ha annunciato la richiesta di "uno spostamento di una settimana della discussione in consiglio per l’assegnazione dell’Archiginnasio d’oro a Romano Prodi". Perché "penso sia giusto che le parti abbiano ulteriore tempo per riflettere", afferma il sindaco. Ma, annuncia che "non faremo mancare il nostro supporto alla candidatura di uno dei padri della Repubblica e un punto di riferimento per i cittadini bolognesi, anche per chi non lo ha mai votato".

Inoltre, l'appello, in vista del voto, al centrodestra. "Riconosca il valore della sulla sua figura, identificando il valore della persona, che viene prima della propria parte politica. Come noi abbiamo fatto con Guazzaloca".

Braccio di ferro sull'Archiginnasio d'oro a Romano Prodi, a destra il sindaco Matteo Lepore

Prodi è un uomo, secondo il sindaco, che ha "un grande rilievo internazionale ed è un orgoglio per la nostra città dal punto di vista istituzionale e che si è sempre speso per il bene del nostro Paese". Oltre ad avere "competenze internazionali nell'ambito dell'economia, dell'industria e ha più di 40 lauree ad honorem in giro per il mondo", sottolinea il sindaco.

Infine, il sindaco chiude ricordando "quanto la figura dell'ex premier rappresenti per le istituzioni europee", e con l'augurio che questo premio riconosca anche all'ex presidente della Commissione europea "il suo impegno, le sue energie e i suoi valori in Europa. Virtù che devono unirci".