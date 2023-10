Bologna 30, il piano: più marciapiedi, ciclabili e aree verdi, ecco dove

Bologna, 11 ottobre 2023 – In viale Oriani "ci sarà un aumento di 2.200 metri quadrati di aree di marciapiede e pedonali, più 1.000 metri quadrati di nuove aiuole e aree verdi". Mentre in via Toscana "arrivano le ciclabili colorate di rosso, con l'apertura della preferenziale alle bici, l'allargamento dei marciapiedi e la messa in sicurezza degli incroci". Sono questi i cardini del mega intervento di sicurezza per sublimare la Città 30, il primo del Comune di questo tipo che cubera' (considerando anche altri interventi in San Donato) circa 1 milione e 700mila euro di costo.

L'assessora Valentina Orioli ha presentato in conferenza stampa la corposa messa a terra di 'traffic calming' (aggiustamenti dell'arredo urbano per causare la moderazione di velocità delle auto) assieme alle presidenti di quartiere Rosa Amorevole e Marzia Benassi, oltre all'architetto Matteo Donde'. "Interveniamo in quel quadrante perché i dati sono chiari: l'utilizzo delle bici è cresciuto del 16%. Vogliamo migliorare l'arredo urbano e facilitare gli spostamenti in bici".

Il nodo dei parcheggi

Diversi i nodi aperti, come quello dei parcheggi. Ma il Comune ha assicurato che se ne perderanno pochi. "Una quindicina su viale Oriani, cinque su via Toscana, e li recupereremo altrove". "Il tema sosta ce l'abbiamo ben presente, c'è il Sant'Orsola vicino, troveremo delle soluzioni", ha detto Orioli.

Non si tornerà indietro sulla ciclabile di via Mengoli, mentre la vernice per le nuove ciclabili su via Toscana stavolta non fallirà. "Quella di via Saragozza era un partita di vernice guasta", ha assicurato l'assessora.

Le tempistiche: complessivamente circa 6 mesi, in via Toscana si parte la settimana prossima, in viale Oriani si parte a novembre.