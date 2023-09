Bologna, il centrodestra contro Santori: "Cannabis, proposte senza senso"

Bologna, 8 settembre 2023 – “Tutti in piazza a fumare cannabis, per dire alla gente che è assolutamente normale". La provocazione/proposta di Mattia Santori ha colto nel segno, le opposizioni infatti non hanno perso tempo nel far sapere al consigliere comunale del Pd cosa ne pensano della sua dichiarazione dal palco della Festa dell’Unità. "La sardina Santori fa sempre proposte fuori dal mondo. Prima propone di mandare tutti i consiglieri, a spese del Comune, a vedere una piantagione di cannabis – argomenta Stefano Cavedagna, capogruppo di FdI –. Questa ‘gita’ costerebbe al Comune più di 2.600 euro. Noi di FdI non parteciperemo. Soldi dei cittadini buttati. La sardina vuole anche ‘100 cannoni’ in piazza Maggiore, quando troppi giovani vengono rovinati ancora dalla droga. Per questo i ragazzi di Gioventù Nazionale dal 15 settembre distribuiranno in tutte le scuole un volantino che spieghi gli effetti nocivi della cannabis".

Sulla stessa lunghezza d’onda la Lega. "Ecco come il sindaco Lepore, il Pd e tutti quelli che sostengono questa giunta intendono le politiche giovanili, delega di Santori – attacca il capogruppo del Carroccio, Matteo Di Benedetto –: invitare la gente in piazza a farsi le canne. È questo il futuro che volete per i nostri giovani? Mentre ci sono sempre più tossicodipendenti con la vita rovinata per sempre l’idea sarebbe promuovere il consumo di droghe? Invito alla responsabilità chi fino a oggi ha continuato a sostenere Lepore, nonostante tutto: abbandonate una giunta che non ha una visione di futuro per la nostra società, dissoluzione dell’identità delle persone a parte". Francesca Scarano (Misto) invece si sarebbe "davvero aspettata un monito chiaro e inequivocabile dai vertici Pd nei confronti di dichiarazioni talmente inopportune. Abbiamo i nostri giovani provati dagli anni Covid tra poca socialità e poco sport di squadra; è aumentato l’uso di droghe anche leggere e lo spaccio. Sono certa che una parte del Pd bolognese non condivide le posizioni di Santori ed attendo dal sindaco una chiara posizione nel merito". "Siamo alla ripresa delle attività a Bologna, ma già chi deve muoversi in città sta facendo i conti con il caos di una viabilità sempre più compromessa – argomenta Nicola Stanzani (Forza Italia) –. Ogni giorno poi, abbiamo notizia di un nuovo fronte di degrado a rendere sempre più insicuri e poco accoglienti il nostro centro storico e le nostre periferie. E cosa ci propone il Pd dalla sua Festa dell’Unità? Di andare in piazza a fumare cannabis. In effetti, considerato tutto, la cosa è più che comprensibile". Infine ‘Bologna ci piace’. "Una provocazione inaccettabile che denota una irresponsabilità soprattutto nei confronti dei giovani, visto il ruolo istituzionale che ricopre e una mancanza di rispetto per tutte quelle comunità terapeutiche che quotidianamente sostengono le famiglie e le persone che hanno vissuto drammaticamente l’esperienza delle droghe leggere – sottolineano Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase –. Il sindaco accoglierà l’invito di Santori o ne prenderà le distanze?".

È lo stesso Santori però ad aggiornare sulla sua posizione. Che non cambia. "Inutile spiegare a chi non vuol capire: nello stigma si nasconde il tabù, e nel tabù si nasconde l’ignoranza – spiega il consigliere dem –. Se l’obiettivo di FdI è fare consapevolezza vado con loro a volantinare nelle scuole. Meglio volantini che cani anti-droga in classe per trovare 2 grammi e criminalizzare un 16enne che non sta capendo quello che sta facendo, è così che si muove il loro governo. Parliamo di Cbd, non di Thc, entro fine settembre porterò i miei colleghi in una delle imprese del settore che sono perfettamente legali, anche se considerate di serie B. Farebbero meglio tutti a venire, si vergognano a dire che stanno mettendo in ginocchio un settore".