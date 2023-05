Elezioni Castel d’Aiano 2023, Rossella Chiari: "Una lista civica che pensa al bene del paese"

Castel d’Aiano (Bologna), 9 maggio 2023 – ’Obiettivo Futuro Castel d’Aiano’ è il nome della lista che sostiene la candidatura di Rossella Chiari alla carica di sindaco del paese montano.

"Si tratta di una lista civica – spiega Rossella Chiari – nel vero senso della parola perché la nostra intenzione è quella di abbandonare le logiche politiche per pensare solo al bene del nostro paese. In un tempo di divisioni e di polemiche non siamo più abituati a pensare ad una amministrazione che cerca esclusivamente quelle che possono essere le soluzioni migliori per il proprio comune".

Nel caso di Castel d’Aiano questo che cosa significa?

"Partiamo dal presupposto che ci sono questioni che vanno oltre i confini e le responsabilità di un solo Comune. Avendo lavorato per 22 anni nel municipio del paese ho ben chiaro che questa non è una frase di circostanza e quali sono i percorsi che vanno affrontati per arrivare alla soluzione dei problemi. Ad esempio la viabilità richiede una serie di valutazioni che vanno affrontate insieme alle altre realtà che ci sono vicine. Questo significa formulare e sostenere le istanze di tutto il territorio per avere un maggior sviluppo sul piano del turismo e delle altre attività produttive. Confinando con la provincia di Modena, nel nostro caso occorre anche un maggior coordinamento con le realtà di Montese e di Zocca, superando quelle che sono le linee di demarcazione della Città Metropolitana di Bologna"

L’agricoltura ha un ruolo di primo piano nell’economia daianese. Quali sono le vostre proposte?

"L’attività agricola è importante non solo dal punto di vista occupazionale ed economico, ma anche per la tutela dell’ambiente. Una agricoltura molto legata alla dimensione "bio" come la nostra deve essere ulteriormente sviluppata e favorita anche per avere un maggior controllo della proliferazione della fauna selvatica senza stravolgere un ecosistema che deve essere preservato e tutelato essendo anche una risorsa importante".

Alcuni atti vandalici hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza. Quale è la sua posizione?

"La sicurezza si ottiene attraverso la collaborazione con le istituzioni proposte, per cui è necessario mettere in campo strumenti che permettano il controllo del territorio e quindi il nostro obiettivo sarà quello di dare attuazione al progetto di video sorveglianza. Bisogna anche fare una seria prevenzione per evitare comportamenti devianti, promuovere progetti formativi e educativi che coinvolgono servizi sociali, associazionismo, e scuola rivolti ai bambini/ragazzi per tentare di educare al rispetto della persona, del bene collettivo, del senso civico e dell’ambiente".