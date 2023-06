Elly Schlein, il murales a Bologna: basco, griffes e in mano la copertina di Vogue

Bologna, 1 giugno 2023 – Basco alla Che Guevara, sportina di Dior in una mano e una copia di Vogue Italia nell'altra, tacco alto con lustrascarpe al lavoro mentre lei sorride.

Per terra, alcune copie fake del Resto del Carlino con in copertina Bonaccini e Ursula. Di tutto un po', ma è l'arte di strada che da stamattina in molti hanno notato ai piedi della Garisenda, sui pannelli rossi del cantiere.

Vittima Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, colpevole forse per chi la ritrae in satira di eccessivo equilibrismo tra sinistra e salotti. La firma ci sarebbe, ed è quella (al netto di smentite e almeno per quello che si legge di fianco all'opera) di Mart Design, noto street artist livornese