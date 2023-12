Investimenti, le priorità di Lepore: “Passante, bisogna partire con i cantieri”

Bologna, 21 dicembre 2023 – "Bisogna partire con i cantieri del Passante al più presto, quei lavori non si possono più rinviare. Altrimenti stiamo fermi altri 10 anni". Il sindaco Matteo Lepore, durante la sua prolusione di auguri in Camera di Commercio, ha puntato con convinzione sulla necessità principale della città: sbloccare i cantieri perché ci sono 3 miliardi di euro di investimenti, considerando il tram e l'allargamento di tangenziale e autostrada.

"Quell'investimento non è più rinviabile, dobbiamo avere il 2026 come orizzonte per il tram, voglio vedere gli operai al lavoro al più presto. I cantieri porteranno sicuramente disagi, ma servono coraggio e capacità di adattamento, con il nuovo Pontelungo e con il tram Borgo Panigale sarà a pieno parte integrante e pulsannte della città". Poi la Fiera e l'aeroporto. "Finalmente abbiamo la quotazione in Borsa dell'Expo, via Michelino punta giustamente a essere una delle prime fiere in Europa. E bene per il colpo d'ala degli investimenti sull'aeroporto".

Il patto con le imprese, legato alla rivoluzione della Garisenda. "La risposta delle imprese sul crowfunding per salvare la Torre è eccezionale, voglio creare un tavolo a gennaio per parlare delle prospettive con voi impresenditori, c'è una città da riorganizzare, a gennaio presenteremo anche un nuovo piano del Trasporto pubblico".

La Camera di Commercio ha deliberato sei milioni di euro per la promozione delle imprese nel 2024, 18 milioni di euro nel triennio 2024-2026, un piano di investimenti per altri 17 milioni di euro. Un piano di contributi e investimenti che restituisce alle imprese oltre il 90% del diritto annuale previsto per legge. Il presidente Valerio Veronesi: "Accogliamo con grande favore sia la quotazione in Borsa della Fiera, sia lo sviluppo degli investimenti al Marconi"