Primarie Pd 2023: Bonaccini – Schlein, il derby emiliano si gioca a Bologna. Gli eventi

Bonaccini-Schlein, domanica la resa dei conti per le primarie Pd

Bologna, 21 febbraio 2023 - Il derby emiliano ha una città simbolo: Bologna. Non a caso, sia Stefano Bonaccini sia Elly Schlein saranno presenti in città nel rush finale con due eventi importanti. Il governatore dell’Emilia-Romagna ha, infatti, scelto di essere sotto le Due Torri proprio alla vigilia delle primarie di domenica prossima, chiudendo qui la sua campagna sabato 25 con una festa con volontari e iscritti nel cuore della città, in piazza dei Celestini alle 19.30.

Schlein a Bologna mercoledì 22 febbraio

Mercoledì 22 sarà invece la deputata Pd a mobilitare la città per la sua corsa alla segreteria dem. E con lei, nei grandi spazi del Dumbo, a pochi metri dal centro di Bologna e dalla stazione, ci sarà anche il sindaco Matteo Lepore che per Elly si è molto speso in queste ultime settimane. Sarà un mega-evento, assicurano i sostenitori di Schlein, un segnale (dopo la sconfitta nella prima fase dei circoli) per dimostrare la ’potenza’ dell’onda Schlein (che ha confermato la sua vittoria nelle grandi città, come Roma, Milano e Napoli). Ma non solo. Perché Bologna, al di là di come andrà a livello nazionale, viene ormai considerata una partita nella partita. Un eventuale primato di Elly sotto le Torri, del resto, non sarebbe altro che una conferma di Bologna città più progressista d’Italia, come il sindaco ama ripetere, roccaforte, quindi, della sinistra del partito.

Primarie Pd, gli appuntamenti a Bologna

Schlein

Oltre agli eventi clou, sono comunque tante le iniziative di entrambi i comitati nel nostro territorio. Doppio appuntamento giovedì 23 per ’Parte da Noi’, il comitato pro Elly. Il primo alle 18.30 in Valsamoggia al circolo Pd Bazzano con il consigliere regionale Pd e coordinatore provinciale del comitato, Stefano Caliandro, la consigliera dem Mery De Martino e la consigliera locale Silvia Lelli. Il secondo, alla Sala Ilaria Alpi di Crevalcore, alle 20.30, sempre con Caliandro, la consigliera di crevalcore Gessica Barbieri e Michael Santi, referente pro Elly dell’area metropolitana.



Bonaccini

I fan di Bonaccini, invece, saranno mercoledì 22 alle 20.30 alla Casa della Conoscenza di Casalecchio con il sindaco Bosso, Alice Morotti, Luca Rizzo Nervo e Raffaele Donini, mentre giovedì 23 alle 17.45 al Ristorante Biagi di via Saragozza arriveranno la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, i deputati Graziano Delrio e De Maria, poi i dem Anna Chiara Strapazzon e Pietro Aceto.