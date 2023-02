Primarie Pd, Bonaccini vince nei circoli. Avanti con il 45%, Schlein seconda

Bonaccini e Schlein

Bologna, 13 febbraio 2023 – Ci aveva sperato la mozione Schlein, che al circolo del Pratello venerdì sera aveva fatto strike. Ed Elly contava anche nel traino del sindaco Matteo Lepore, che si è schierato con lei proprio all’apertura delle convenzioni per il congresso Pd. Ma l’uno-due di sabato e domenica ha ribaltato di nuovo la situazione: è Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, a vincere sotto le Torri.

Decisive alcune spalle in circoli chiave, in città e provincia: Bonaccini conclude la corsa in città imponendosi con 1.048 voti (45,45%), Schlein 974 (42,24), Cuperlo 251 (10,88%), De Micheli 33 (1,43%). Inizialmente, a metà pomeriggio lo scarto tra Bonaccini e Schlein era dato più largo dalla mozione del governatore (1.149 a 981), ma nel computo finale la Federazione ha tolto i conteggi dei cosiddetti circoli tematici ubicati in città, ma i cui iscritti arrivano da tutto il territorio metropolitano. In quest’ultimo Bonaccini va oltre la semplice vittoria, si afferma nettamente: 55,42% per Stefano (3.029 voti) contro il 33,15% (1.812 voti) di Elly. Cuperlo ha chiuso in tutta la provincia con il 9,84% (538 voti), De Micheli con l’1,59% (87 voti). In Regione il governatore vola al 60%. Il 55% in provincia era un’asticella che la mozione Bonaccini si era data per dare un segnale forte, e chissà se, in caso di vittoria di Bonaccini anche alle primarie (si vota il 26), quella percentuale non peserà per ridisegnare alcuni assetti ai vertici del Pd bolognese. Alle primarie ci sarà Schlein, che in città è andata forte e che in alcuni circoli della provincia ha retto, pur portandone a casa soltanto 3 (Granarolo, Bentivoglio e Grizzana). Schlein ha vinto nel celebre circolo della Bolognina (68 voti, governatore terzo a 31), Bonaccini è invece andato oltre le previsioni nel resto del Navile e ha fatto bene in circoli, come il Murri, pro Schlein (ma è finita 78 a 70 per Elly).

Tra i primi a commentare Andrea De Maria. "La vittoria di Stefano Bonaccini è stata netta. Superiore alle previsioni della vigilia, conoscendo gli orientamenti nel dibattito che si è svolto nel Pd bolognese. Adesso tutti al lavoro per la partecipazione alle primarie", ha detto il deputato, nei circoli hanno votato 5.495 persone. Poi Bonaccini: "La vittoria a Bologna vale doppio". Federica Mazzoni, che non si è schierata: "Bologna resta una certezza: hanno potuto accedere al voto il 15% di iscritti ed iscritte in più rispetto allo scorso anno", ha dichiarato la segretaria provinciale dem. Infine Stefano Caliandro, della mozione Schlein che punta forte sui gazebo e sui voti dai seguaci di Cuperlo e De Micheli. "Contenti di aver ottenuto un risultato di pieno sostegno che è andato molto oltre le aspettative iniziali".