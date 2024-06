Stefania Craxi sulle Regionali: “Qui una campagna di liberazione nazionale. Non ci poniamo limiti”

“L’Emilia-Romagna per tanti anni non ha cambiato verso politico e il suo ricco tessuto economico e sociale è stato controllato in tutti i modi”, afferma la senatrice. Poi manda un messaggio agli alleati: “Prediligeremo quello che secondo noi è il miglior candidato per la coalizione, non per il singolo partito”. Perché, “mai come quest’anno”, sia alle Europee e che alle Regionali “la nostra coalizione farà un grande risultato, anche al di sopra delle politiche del 2022 – continua Craxi –. Non ci poniamo limiti: qualche mese fa di noi pensavano che fossimo un partito ormai alla fine, e invece ora siamo in crescita e con una guida sicura”.

La figlia dell’ex presidente del Consiglio Bettino Craxi racconta il programma europeo dei forzisti per rilanciare il peso politico del partito in Italia e in Europa: “Il nostro è uno spazio di libertà che ha messo insieme l’umanesimo cattolico, socialista e liberale. In Europa difendiamo quindi i nostri interessi, in questo momento, che il più gravido dalla Seconda guerra mondiale in poi”. Non solo: “Siamo anche amici e alleati degli americani. Il nostro pensiero però deve farsi valere: una notte, a Sigonella, l’Italia seppe dare questo esempio”, dice Craxi ricordando il caso diplomatico del 1985, quando al governo c’era suo padre Bettino.

“Senza l’Europa non possiamo difendere i nostri valori occidentali – aggiunge –. Serve una politica estera identitaria, comune, e un’Europa matrigna, che non faccia politiche che danneggino gli altri Paesi”. Insomma, secondo Craxi, la strategia giusta è un “approccio ragionato”.

Una figura, quella della senatrice, elogiata anche dai candidati alle Europee del partito fondato da Silvio Berlusconi. “È portatrice sana dei nostri valori”, afferma Rosaria Tassinari, deputata. È d’accordo anche la candidata Alessandra Servidori: “Ha ereditato la forza fisica, morale e intellettuale di suo padre. La sua presenza qui rafforza la nostra dimensione europea, regionale e nazionale”. Proprio Servidori questo pomeriggio alle 18.30 offrirà un aperitivo al bar Impero, sotto le Due Torri. Domani, invece, ci sarà la chiusura della campagna elettorale di Forza Italia e di Noi Moderati presso lo studentato Camplus, insieme al leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi.