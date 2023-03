Bologna Fc allenamento: Dominguez ancora out, ma Orsolini torna in campo

Orsolini è tornato in campo, ma ha svolto un allenamento senza palla

Bologna, 13 marzo 2023 – Dopo il pareggio di sabato sera contro la Lazio, il Bologna ha ripreso questa mattina i lavori a Casteldebole in vista della trasferta di sabato 18 marzo contro la Salernitana, alle ore 18.

Thiago Motta ha potuto lavorare con un gruppo nutrito di calciatori, tra i quali si è contata però qualche assenza: ancora out Nicolas Dominguez, mentre Riccardo Orsolini si è visto in campo in tarda mattinata, con l’attaccante esterno, fermato da un dolore addominale contro la Lazio, che ha lavorato a parte, con e senza la palla. Dopo una prima fase di lavoro atletico la squadra di Motta ha svolto qualche esercizio tecnico-tattico, con l’ultima parte della seduta dedicata ad una partitella a ranghi ridotti, alla quale non hanno partecipato i titolari scesi in campo contro la Lazio sabato sera.



Assente, oltre a Nicolas Dominguez (per l’argentino terapie), anche Jhon Lucumì: il centrale colombiano, che contro i biancocelesti ha vestito la fascia da capitano per la prima volta da quando è arrivato a Bologna, è rimasto a riposo. Semplice gestione, nulla che ovviamente comprometta la sua presenza in campo sabato. Discorso simile per Ferguson e Posch, che hanno svolto solo la seduta atletica iniziale, mentre Medel ha abbandonato il campo poco prima della partitella. Nulla di grave nemmeno per il cileno.

Domani, martedì 14 marzo, nuovo appuntamento a Casteldebole, sempre a porte aperte: seduta al via alle ore 11.