Paltretti, finalmente la StraBologna: "Giusto rinviare, ora sarà una grande festa"

L’appuntamento è per domenica, alle 10,30, da via Rizzoli. Parliamo dell’edizione numero 42 di StraBologna, la classica Uisp che è nel cuore dei bolognesi e che richiamerà più di ventimila runner. Paola Paltretti è, dal dicembre 2020, la presidente dell’Uisp.

Paola, la StraBologna è…

"È stata vittima di una falsa partenza. Ma non potevamo fare diversamente".

Già, il programma originale prevedeva la collocazione nel mese di maggio.

"Ma c’è stata un’alluvione di mezzo, una tragedia che ha messo in ginocchio la regione. La StraBologna è una festa. E il clima di festa, in quel contesto, non avrebbe avuto senso. E abbiamo fatto bene a posticipare l’evento".

Per lei, da presidente Uisp è la StraBologna numero…

"E’ la terza".

E da agonista?

"Da agonista (ride, ndr) nemmeno una. Da appassionata, tante".

Possiamo considerare StraBologna come il fiore all’occhiello dell’attività Uisp?

"È l’iniziativa che, più di altre, si sposa all’idea dello sport per tutti. E’ la corsa più inclusiva perché coinvolge persone di ogni età, dal bambino all’anziano. Senza dimenticare i diversamente abili".

Piace nonostante non ci siano né classifiche – se non per gruppi – né medaglie.

"È uno degli aspetti che rendono StraBologna ancora più bella e aperta a tutti".

Per l’Uisp un nuovo esame. Per la prima volta si correrà in autunno.

"Ma l’attività fisica non si ferma mai. Non ci saranno le giornate calde di maggio, ma il fresco autunnale. Credo che i bolognesi verranno volentieri. Se poi fosse anche una bella giornata di sole, avremo ancora più persone".

Lei la correrà?

"Sarò in piazza, a seguire lo spettacolo. E a godermi una giornata speciale".

Giornata che, in realtà, sarà moltiplicata per tre.

"Già da domani sarà montato il Villaggio StraBologna. Il sabato, poi, le esibizioni e StraBologna scuole. Domenica, il clou".

E ci sarà anche il sindaco.

"Matteo Lepore sarà in piazza e ci sarà anche l’assessora allo sport Roberta Li Calzi".

La StraBologna in una stagione in cui avete festeggiato i 75 anni dell’Uisp e il mezzo secolo di vita del Circolo Nuoto.

"StraBologna è un momento importante. Anche perché la storia della corsa si intreccia con quella di Bologna. StraBologna è la foto della città".

Da quasi tre anni presidente dell’Uisp: quanti associati avete?

"Siamo sui 55mila".

E di quante discipline sportive vi occupate?

"Praticamente tutte. Con il solito spirito".

Quale?

"I principi di prevenzione e inclusione".

Ovvero?

"La prevenzione riguarda la sfera della salute. E l’inclusione aiuta tutti a godere delle stesse possibilità. StraBologna, in poche poche parole. Aspettiamo la città".