Efes Istanbul Virtus Bologna, dove vedere la partita di Eurolega

Bologna, 29 marzo 2023 – Terzultima sfida stagionale di Eurolega per la Virtus che, reduce dal brutto ko di Tel Aviv col Maccabi, è attesa domani dalla sfida in programma alle 19.30 in casa dell’Efes.



Con la sconfitta di ieri sera in Israele la formazione di Sergio Scariolo è ufficialmente eliminata dalla corsa ai primi otto posto e ai relativi playoff.



Senza più nulla da chiedere, quindi ma con la voglia di onorare fino alla fine la competizione, la formazione bianconera scende in campo con i bicampioni in carica in una sfida in cui, viste anche le tante assenze, più che puntare alla vittoria, punteranno a onorare la sfida e la manifestazione.



“Giochiamo contro i bicampioni d’Europa, che vengono da una grande partita ieri contro Milano – sottolinea coach Sergio Scariolo - Hanno recuperato tutto il loro potenziale: dovremo mettere in campo un grande sforzo per essere un avversario duro e per metterli in difficoltà da entrambi i lati del campo con una buona difesa, veloce così come l’attacco dove dovremo condividere bene il pallone per creare tiri aperti. Vogliamo rimanere nella partita e onorare la nostra partecipazione all’Eurolega e non c’è campo migliore che quello dei campioni in carica per fare ciò”.

A livello di formazione non sarà della partita Awudu Abass per una lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra, le sue condizioni verranno rivalutate in tre settimane. Indisponibili per almeno le prossime due settimane Isaia Cordinier, Alessandro Pajola, Milos Teodosic.



“Affrontiamo un grande avversario, sono i campioni in carica e possono contare su grandi giocatori - Semi Ojeleye - dobbiamo essere pronti per competere per tutti e quaranta minuti, se faremo questo potremo avere qualche chance per vincere. Vogliamo rifarci dalla pesante sconfitta a Tel-Aviv e dimostrare chi siamo”.



Arbitri: Direzione di gara affidata a Pukl, kardum, Clivaz.

Dove vederla



Radio & Tv: diretta su Sky Sport Arena, Eleven Sports, Euroleague.TV e radio su Nettuno Bologna Uno.