Eurolega, Virtus Bologna Baskonia 88-83: le Vu nere ‘vedono’ i playoff

Belinelli trascina la Virtus Bologna nella vittoria contro Baskonia (foto SchicchI)

Bologna, 24 febbraio 2023 – Una solida Virtus batte 88-83 il Baskonia e si avvicina sempre di più alla zona playoff. Fondamentale vittoria per Marco Belinelli (mvp della sfida) e compagni che adesso sono ad un passo dal raggiungere il proprio obiettivo.

Nella Virtus c’è Toko Shengelia alla sua seconda tappa del tour de force che lo attende in questi giorni, diviso tra l’impegno di ieri in Olanda con la sua nazionale, oggi alla Segafredo Arena con i bianconeri e già in ripartenza per Tbilisi per aggregarsi alla Georgia che domenica affronterà la Finlandia.

Sulle tribune ad assistere ad un match che vale doppio c’è una buona cornice di pubblico con la presenza anche dei tifosi del Baskonia “rinforzati” dai gemellati della Fossa dei Leoni della Fortitudo, in quello che è quasi un derby.

Scariolo lancia in quintetto Abass, insieme a Hackett, Teodosic, Ojeleye e Jaiteh. 1’09”, giusto il tempo di vedere le triple di Teodosic e Ojeleye e la sfida si ferma causa problemi all’impianto di illuminazione della Segafredo Arena che lascia al buio giocatori e pubblico. Si riprende a giocare, ma senza tabellone che segna punti e senza impianto audio, che torneranno comunque durante il primo quarto di gioco.

Dopo una partenza tutte a tinte bianconere con Teodosic protagonista del 9-0 iniziale, il Baskonia prende quota grazie soprattutto a Giedraitis e all’ex Cremona Hommes.

Spagnoli sul 13-19 e poi sempre avanti, ma la Virtus non perde mai di vista gli avversari e rimane agganciata al match. Sono le triple di capitan Belinelli a cambiare l’inerzia del confronto: all’intervallo Virtus avanti 44-41.

Nella ripresa si alza l’intensità difensiva delle due squadre e si abbassa invece la percentuale al tiro con la forbice del divario che rimane sempre contenuta a favore di una Virtus che allunga 56-48. Al 27’ il Baskonia impatta sul 58-58, dopo contro parziale di 2-10. Nel finale di quarto la Virtus con Abass e Shengelia torna ad allungare. Il grande protagonista dell’inizio dell’ultimo quarto è Awudu Abass che stoppa, segna e in campo riesce a mettere tanta energia, raggiungendo la doppia cifra personale e dando alla Virtus l’abbrivio giusto. Baskonia torna sotto sul 75-73 al 36’, ma ci pensa, con l’ennesima tripla Belinelli a riallungare, a cui risponde sempre Giedraitis top scorer della sfida.

Il colpo finale è del solito Teodosic che segna una tripla e poi infila 3 liberi dando il +8 alle V Nere sull’84-76 a 1’25” dalla fine. Il finale è una sequela di falli e tiri liberi da cui la Virtus esce vittoriosa senza però riuscire a ribaltare la differenza canestri con il -11 (90-79) che dà al Baskonia il vantaggio in un eventuale arrivo a pari punti.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 88

CAZOO BASKONIA 83

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 9, Teodosic 17, Abass 10, Ojeleye 5, Jaiteh 5; Pajola 3, Belinelli 15, Bako 4, Lundberg 6, Mickey 2, Shengelia 12, Weems ne. All. Scariolo.

CAZOO BASKONIA: Howard 10, Heidegger, Raieste, Marinkovic 4, Diez 3, Thompson 15, Kotsar 4, Enoch, Costello 7, Giedraitis 25, Hommes 15, Kurucs. All. Pennarroya.

Arbitri: Latisevs, Difallah, Majkic.

Note: parziali 16-19, 44-41, 68-62. Tiri da due: Virtus 18/30; Baskonia 20/39. Tiri da tre: 11/29; 10/33. Tiri liberi: 19/24 ; 13/18. Rimbalzi: 36; 36.