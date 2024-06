In 3mila a Cesenatico alla festa per il Tour de France

Cesenatico (Cesena), 30 giugno 2024 – La festa più partecipata, fra i tanti momenti di aggregazione della tappa Cesenatico-Bologna del Tour de France, è stata quella organizzata al Cesenatico Camping Village.

Qui lo staff si è presentato vestito di giallo e per l’occasione ha portato all’ingresso del villaggio due mosconi gialli e uno striscione dedicato alla corsa. I corridori hanno transitato sul lungo rettilineo in via Mazzini proprio di fronte alla grande struttura affacciata sul mare, dove sono oltre 3mila le persone che si sono concentrate per assistere al grande evento.

La direzione del Cesenatico Camping Village con in testa il patron Terzo Martinetti ha puntato molto sull’ospitalità, proponendo nel grande piazzale d’ingresso e in via Mazzini, musica, vino, bevande e l’immancabile piadina offerti gratuitamente a tutti gli ospiti, molti dei quali sono emiliani.