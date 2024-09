A Borghi una nuova illuminazione tutta a led

In arrivo a Borghi una nuova pubblica illuminazione green, efficiente e sostenibile. Sono quasi 760 le sorgenti luminose di vecchia generazione che verranno riqualificate con tecnologia a led. Il tutto con un risparmio energetico annuo di quasi 240mila kWh, pari a quasi 97 tonnellate di CO2 non immesse in atmosfera ogni anno, corrispondenti al consumo medio annuo di circa 90 famiglie. Sono questi i dati del progetto di riqualificazione energetica di Hera Luce, società Benefit di illuminazione pubblica del Gruppo Hera e tra i più grandi operatori nazionali con oltre 200 comuni serviti in 11 regioni italiane, per il Comune di Borghi. Il contratto, sottoscritto ieri, prevede un completo restyling di circa sei mesi, che riconsegnerà ai cittadini un’illuminazione pubblica completamente riqualificata, più efficiente e sostenibile. Grazie all’intervento di Hera Luce saranno sostituiti 27 quadri elettrici e saranno installate 145 lanterne artistiche per la valorizzazione del centro storico e dei monumenti cittadini. Il Comune di Borghi, quindi, si appresta a diventare sempre più bello, sicuro e "green". Per effettuare segnalazioni di malfunzionamenti o guasti agli impianti di illuminazione pubblica o semaforici gestiti da Hera Luce, il nuovo numero verde è l’800.498.616, gratuito da rete fissa e mobile, è attivo tutto l’anno 24 ore su 24, 7 giorni su 7.