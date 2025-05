Universitari, un mese di eventi

Le associazioni universitarie di Cesena (Analysis, MyS.T.A., Spazi, Sprite, Uniradio Cesena), in collaborazione con Trashware Cesena, Aidoru e Progetto Giovani del Comune Di Cesena hanno unito le forze per offrire un mese di maggio ricco di eventi ricreativi e gratuiti per i giovani della città.

"Siamo felici – commenta l’assessora con delega all’Università Giorgia Macrelli – di supportare le idee e i progetti delle associazioni universitarie e creare nuove occasioni di incontro per farle conoscere a tutti gli studenti del Campus". Gli eventi sono il Cineforum ‘Secret Movie’ tutte le domeniche di maggio in Biblioteca Malatestiana, uno Swap Party ai Giardini Serravalle e un Picnic al Parco Ippodromo.

Si parte domenica 4 maggio alle ore 16 in Biblioteca Malatestiana, con la proiezione del primo ‘Secret Movie’ dei quattro selezionati dagli studenti. Una nuova pellicola verrà proiettata tutte le domeniche di maggio, alla stessa ora presso la Malatestiana. L’ingresso è gratuito, e dedicato a chiunque abbia la tessera della Biblioteca, che potrà essere richiesta anche sul momento.

Mercoledì 14 maggio, dalle 16 alle 19, appuntamento con uno ‘Swap Party’ ai Giardini di Serravalle. Chiunque potrà portare e scambiare oggetti e vestiti con gli altri partecipanti per promuovere la cultura della sostenibilità e del riuso. A seguire, sabato 24, sarà proposto un ‘Picnic Party’ al Parco dell’Ippodromo, dalle 15.30 alle 19.