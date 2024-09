A Gambettola è sempre carnevale: "Qui da noi dura un anno intero"

Il Carnevale è una cosa seria, lo sostiene Davide Ricci, presidente di Gambettola Eventi, l’associazione che organizza le sfilate allegoriche con i carri mascherati del Carnevale della Romagna. Oggi Davide Ricci, che ha ricevuto dal nuovo sindaco di Gambettola Eugenio Battistini la riconferma per altri cinque anni alla guida della associazione, presenta la manifestazione "Carnevali in Festa, Festival delle tradizioni, cibi, culture e territori dei carnevali", terza edizione, che si svolgerà a Gambettola dal 19 al 22 settembre. La sede è quella della Bottega del Carnevale in via Marconi, dentro gli stessi capannoni dove si costruiscono i carri mascherati. Nei quattro giorni si terranno incontri, mostre, stage formatici e spettacoli. Ieri mattina in municipio c’è stata la presentazione della manifestazione, presente il sindaco Eugenio Battistini, la vice Serena Zavalloni, il consigliere regionale Massimo Bulbi e Davide Ricci con Massimiliano Maestri e Daniele Baronio. Il sindaco Battistini ha sottolineato il valore di Gambettola Eventi le cui manifestazioni richiamano sempre migliaia di spettatori e ha conquistato apprezzamenti sia in Regione che in Europa. Fra gli interventi quello di Valeria Nicolini della Ass. G.R.D Cesena genitori ragazzi Down. L’invito a partecipare a Carnevali in Festa è stato esteso a tutti i Carnevali d’Italia e almeno una decina hanno aderito.

Si inizia giovedì 19 alle 20,30 nel Teatro comunale con Who Is Pinocchio a cura Cooperativa Cuore 21 di Riccione. Venerdì 20, allee 11 in Sala Fellini "Cartapesta una Scuola per le mani". Alle 17,30 in Teatro incontro pubblico sul tema "Il Carnevale un’esperienza unica di inclusione". Alle 19 apertura del "Il ristorante del sorriso" con protagonisti i ragazzi Down dell’associazione Cdr di Cesena. Sabato 21 in Teatro, incontro pubblico su "Storie e culture, il valore nel tempo dei carnevali, volano dei territori, economie, culture e nuovi turismi". Domenica 22, alle 11,30 in Sala Fellini, presentazione dei concorsi nazionali "Il Carnevale è poesia" 3^ edizione, e di pittura "Il Carnevale in un quadro 2^ edizione.

"Il carnevale non è una cosa solo per i bambini – spiega il presidente di Gambettola Eventi Davide Ricci – il nostro carnevale dura un intero anno perché abbiamo pensato ad un progetto più ampio: non solo costruire carri mascherati, ma costruire una mentalità diversa per abbinare la cultura al Carnevale. Vogliamo costruire carri mascherati non solo poche sfilate allegoriche, ma vogliamo portali fuori, creare mostre e portare il tema della inclusione sui tavoli istituzionali. Il nostro Carnevale ha tre elementi che gli altri Carnevali non hanno- conclude Davide Ricci - cultura, carnevale e scuola della cartapesta. A questi abbiamo aggiunto nel 2022 Carnevale in Festa che nasce dalla idea di far diventare Gambettola piccolo paese a far discutere di Carnevale tutti gli altri Carnevali d’Italia" .

Vincenzo D’Altri