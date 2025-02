A lezione dai tecnici del Cavalluccio

Proseguono le iscrizioni per la prima edizione del Cesena Fc Clinic, la nuova iniziativa concepita dal settore giovanile del Cesena per promuovere lo sviluppo delle competenze e delle professionalità degli allenatori che desiderino vivere un’inedita esperienza formativa a stretto contatto con lo staff tecnico-dirigenziale del Cavalluccio.

Il programma prevede tre distinti appuntamenti, distribuiti nelle giornate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 marzo, in cui si alterneranno attività in aula e attività sul campo, sempre in presenza di allenatori e preparatori del club bianconero, che permetteranno ai partecipanti di conoscere da vicino la metodologia adottata dal Cesena.

Sono previsti anche gli interventi di Roberto Colacone, responsabile settore giovanile, Davide Succi, responsabile tecnico, e Fabrizio Faro, responsabile attività di base, oltre a quelli dello staff della prima squadra.