A Pasquetta di corsa tra monti e valli. Successo per il trail di 13 km a Formignano

Si potrà dire che il Lunedì di Pasquetta serve puntare a smaltire in velocità il mix di uovo e colomba, ma in effetti non si parte di buona mattina per raggiungere Formignano con le scarpette da ginnastica ai piedi, pensando alla prova costume.

Si va perché è lì che si vuole andare, in mezzo alla natura, tra il fascino di un paesaggio che apre il cuore e per il gusto di godersela, sudando, certo, ma con la consapevolezza che in certi luoghi, in certi momenti, il bello è proprio questo.

E’ lo spirito col quale circa 150 podisti cesenati ma non solo hanno iniziato la settimana partecipando all’evento organizzato da Antonino Guadagnino con lo spirito di dare continuità alla manifestazione nata l’anno scorso e che si ripeterà, pur con qualche variazione, anche nel 2025.

Stesso ambiente e stessi riferimenti temporali: il giorno dopo Pasqua è ormai dedicato al trail tra i nostri monti, in uno scenario che in tanti ancora non conoscono, ma che una volta arrivati lì, iniziano ad apprezzare molto in fretta.

"Sono contento del successo dell’evento - commenta Guadagnino -, al quale io e il mio gruppo di collaboratori dedichiamo davvero tanto impegno. Li ringrazio tutti. Abbiamo organizzato il ristoro e una lotteria che ha messo in palio tanti premi tra tutti i partecipanti, ognuno dei quali è poi stato coinvolto anche in prima persona lungo il percorso, scattando fotografie. La più bella è stata premiata".

Il tracciato era di 13 chilometri, mosso, come si dice, nel senso che le parti facili erano poche, ma il divertimento è stato comunque tanto.

Archiviato l’evento, Guadagnino ha già spostato l’asticella: il prossimo appuntamento sarà a ottobre, a Rio Marano, con la prima edizione di ‘Ecotrail’. Stesso spirito, stesso entusiasmo.