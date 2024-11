A Ponente un’area verde, parcheggi e sport

A Ponente è stato siglato un piano di trasformazione urbana pubblico e privato, fra il Comune e l’Accademia Acrobatica. In termini tecnici si chiama "accordo operativo" e porterà vantaggi ad entrambe le parti. Il Comune riceve dall’Accademia Acrobatica le aree di due vecchie colonie fatiscenti, la Sadelmi e la Perazzolo, dove una volta abbattuti gli edifici si libereranno 10mila metri quadrati di preziosa superficie fronte mare del valore di 900mila euro, che l’Amministrazione utilizzerà per ricavare un’area verde e 140 parcheggi. In questi terreni è prevista anche una struttura per un circolo velico, una società sportiva e uffici. In cambio il Comune consente al privato di trasferire la cubatura delle due colonie abbattute, pari a circa 18mila metri cubi, nel terreno dove attualmente ci sono due tendoni giganti, all’interno dei quali vengono svolte manifestazioni sportive di varie discipline di ginnastica, a livello nazionale ed internazionale. Al posto dei due tendoni l’Accademia Acrobatica costruirà un palazzetto dello sport moderno di 2.470 metri quadrati, progettato dall’architetto Vincenzo Fiordaliso. Il valore della due aree è stimato 900mila euro, investiti dall’Accademia Acrobatica, oltre a 150mila euro di oneri e monetizzazioni. L’accordo è stato siglato dal Comune con Giampaolo Ciavolella, legale rappresentante dell’Accademia Acrobatica (che conduce assieme alla socia Franca Casadei), il quale aveva acquistato le colonie Sadelmi e la Perazzolo da Margherita Maletti della società Cabit con sede a Cesena.

L’Accademia Acrobatica consolida e accresce il suo ruolo di leader in alcune discipline sportive. Allo stato attuale è proprietaria dell’ex colonia "Soggiorno Sole Mare" ora Accademia Acrobatica e dell’ex "Asvico" che oggi si chiama Oasi, situate in via Colombo sul lungomare di Ponente, dove si svolgono gare e tornei di ginnastica acrobatica, artistica e ritmica, alle quali partecipano migliaia di atlete e atleti provenienti da varie nazioni. Inoltre l’Accademia Acrobatica è proprietaria dell’ex Accademia nazionale di arte circense, che oggi si chiama Circus, e ha in gestione l’ex colonia Cremonese, che dal 2025 si chiamerà Olympia. Dall’accordo operativo e dalla volontà di una realtà privata di investire molto sullo sport e il turismo sportivo, a Cesenatico si è trovata una interessante chiave di lettura, in cui il Comune e i privati trasformano edifici degradati in nuovi servizi e spazi di decoro. Il consiglio comunale giovedì sera ha dato il disco verde all’accordo operativo senza nemmeno un voto contrario; il progetto è infatti passato con 9 voti favorevoli della maggioranza Pd e Cesenatico Civica, e 5 astenuti della minoranza formata da Lista Buda, Fdi e Lega.

Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea alcuni aspetti: "Con questo accordo siamo in grado di mostrare alcune delle principali strategie del Pug nella Città delle Colonie di Ponente. Parliamo di un’area che da un lato presenta elementi di forte degrado con 14 edifici fatiscenti, ma con una spiccata vocazione turistica e sportiva e con la presenza di importanti strutture ricettive a poche centinaia di metri, in grado di sviluppare da sole un terzo delle presenze turistiche di Cesenatico. In questo accordo il Comune acquisisce un’area strategica per ridurre il degrado e migliorare l’offerta turistica".

Giacomo Mascellani