A San Carlo per parlare di sana alimentazione

Non si ferma il progetto ’Scuola Bianconera’, sviluppato dal Cesena in collaborazione con E.Co Energia Corrente e Bcc Romagnolo, che ieri ha fatto visita ai ragazzi della scula media di ’Viale Della Resistenza’ plesso di San Carlo per sensibilizzare gli studenti sull’importanza di una corretta e sana alimentazione.

All’incontro, promosso in collaborazione con ’1 Attimo in Forma’, partner del Cesena, hanno preso parte i calciatori Massimiliano Mangraviti e Alessandro Giovannini, la calciatrice della prima squadra femminile Adelaide Serafino e la nutrizionista del Cavalluccio Michela Lantignotti.

Tante le tematiche nutrizionali trattate nella chiacchierata tra i quasi cento studenti presenti in platea e gli ospiti del Cavalluccio: dagli elementi tipo che caratterizzano un’alimentazione corretta e bilanciata all’importanza di mangiare ogni giorno sufficienti quantità di frutta e verdura, passando per le parole dei calciatori a testimoniare una nutrizione sana possa aiutare a performare al meglio in campo e fuori.

Dopo un avvincente Nutriquiz, che ha visto le ragazze e i ragazzi mettersi alla prova sull’educazione alimentare per aggiudicarsi gadget firmati da 1 Attimo in Forma, gli studenti hanno avuto modo di rivolgere domande agli atleti bianconeri presenti, confrontandosi con loro riguardo tanti aspetti delle rispettive vite dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Al termine della chiacchierata poi è stato dati ampio spazio ad autografi, dediche e foto con i calciatori del Cavalluccio, prima di salutarsi cantando e saltando tutti insieme sulle note di ’Romagna Mia’.