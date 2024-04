Abbazia del Monte. Fondi per la sicurezza

La ‘cura’ per le vetuste e lesionate mura dell’Abbazia del Monte può contare su un’ulteriore iniezione di fondi. "Il Ministero della Cultura – annuncia Alive Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia – finanzierà con 300.000 euro gli interventi di consolidamento statico e miglioramento sismico alle strutture di contenimento e di fondazione dell’Abbazia del Monte di Cesena: è davvero una notizia importante per il nostro territorio e ringraziamo per l’attenzione il Ministro Gennaro Sangiuliano, che nel luglio scorso ha visitato il complesso monastico dopo l’alluvione". L’intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, il decreto di approvazione è già stato firmato da Sangiuliano. "La Soprintendenza aveva già fatto la sua parte con uno stanziamento di altri 300.000 euro, ora c’è questo nuovo intervento ministeriale e poi arriveranno i finanziamenti da parte della Struttura commissariale per i danni ai monumenti alluvionati", precisa Alice Buonguerrieri.

"Il Governo Meloni dimostra così, ancora una volta dal suo insediamento, grande attenzione per il nostro territorio, speriamo che anche altre istituzioni, a partire da quella comunale, facciano la loro parte per il recupero dell’Abbazia" conclude Marco Casali, candidato sindaco per il centrodestra.