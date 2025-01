Accesso ai moduli provvisori della scuola, problema sicurezza

Anno nuovo, problemi vecchi. Continua a tenere banco la questione della sicurezza in via Gastone Sozzi ed in particolare negli accessi ai moduli della scuola 2 agosto 1849, conosciuta come scuola elementare di via Saffi, che dallo scorso mese di aprile è stata trasferita provvisoriamente nei moduli allestiti nel cortile della Dante Arfelli. L’entrata e l’uscita rappresenta un problema, come lamentano molti genitori, che puntano il dito sul continuo andirivieni di autoveicoli e di autobus, negli orari in cui la strada è sbarrata.