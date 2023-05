’Acieloaperto’, otto concerti per l’estate

di Filippo Aletti

Ripartire attraverso la musica e la cultura è l’obiettivo di Acieloaperto, festival giunto ormai alla sua undicesima edizione.

La rassegna di concerti quest’anno vanta ben otto appuntamenti, divisi tra Cesena, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Santa Sofia. Tra gli artisti presenti nel cast, i paladini del rock italiano Baustelle e Verdena, nonché due gruppi storici della musica alternativa internazionale come Wilco e Fat Freddy’s Drop. La rassegna è promossa dall’associazione Retropop live.

"Secondo noi – raccontano Jonas Severi e Piero Mantengoli di Acieloaperto – in questo momento la musica può dare una grossa mano nella ripartenza. Da sempre la cultura ci aiuta a coltivare sogni e speranze, ed è ancora più importante in un momento così difficile".

Si comincia sabato 17 giugno alla Golena del fiume Rubicone di Savignano con lo show gratuito di Whitemary. L’artista, il cui vero nome è Biancamaria Scoccia, è un giovane talento della musica indipendente italiana. Le sue sonorità spaziano nell’universo dell’elettronica, che mescola con il cantato creativo e ritmato del jazz. Si prosegue sabato 4 luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena con il giovane cantautore Tamino. Di nazionalità belga, ma di origine araba, il musicista propone un indie rock alternativo dalle tinte orientali, che gioca con sonorità del mondo folk. Sempre alla Rocca il 13 luglio il musicista Giancane e il fumettista Zerocalcare presenteranno il loro progetto legato alla nuova serie ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’. Sul palco Giancane proporrà i brani della colonna sonora della serie, in uscita il 9 giugno su Netflix. È ampiamente sold out da diversi mesi il concerto che i Baustelle porteranno in scena alla Rocca il 21 luglio. La rock band toscana presenterà Elvis, il nuovo album che ha rotto un silenzio musicale durato quasi cinque anni. Il 30 luglio al parco fluviale Zanniboni di Santa Sofia arrivano i Fat Freddy’s drop. La band è un collettivo musicale neozelandese, che mescola diversi generi come Jazz, Reggae, Rock e Funk.

Novità per la rassegna che l’11 agosto alla Rocca Malatestiana ospiterà la sua prima serata Hip Hop. Protagonisti i rapper Mezzosangue e Egreen, con quest’ultimo che si esibirà con Dj Shocca. A intervallare i due, il dj set di Bassi Maestro, icona dell’hip hop italiano anni novanta. Si passa a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, dove il 24 agosto ci sarà l’attesissimo show dei Wilco.

La band è nota per le proprie sonorità folk alternative, che negli anni duemila hanno segnato l’universo del cantautorato contemporaneo. Sul palco presenteranno il nuovo disco Cruel country. È un grande ritorno anche per i Verdena, che chiuderanno questa undicesima edizione. Il 27 agosto la rock band bergamasca porterà in scena il disco Volevo magia, primo progetto in oltre sette anni. Inoltre, nelle prossime settimane verranno annunciati gli artisti in apertura agli show. Quest’anno il festival propone anche diversi progetti legati a temi sociali.

Ragazzi di Enaip si occuperanno del merchandise e di altre attività logistiche, mentre l’associazione l’Aquilone di Iqbal condurrà un’indagine legata alla presenza femminile nel mondo della musica. Alcuni pazienti in riabilitazione per dipendenze patologiche, invece, verranno inclusi in pratiche legate alla sostenibilità ambientale dei concerti.