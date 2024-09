Adac nelle mani degli albergatori: "La nostra categoria si rafforza"

L’associazione degli albergatori di Cesenatico dopo vent’anni ha riacquisito il 51 per cento delle quote di Adac Servizi, diventando l’unico proprietario della società che gestisce i servizi di contabilità, libro paga e consulenza per i soci. "E’ un traguardo importante per tutto il consiglio direttivo e per i soci Adac – ha detto il presidente Leandro Pasini – in quanto rafforza il ruolo di un’associazione di categoria autonoma ed indipendente al servizio degli albergatori, dando un valore ancor più consistente e di presenza sul territorio. Contestualmente stiamo lavorando per una crescita nell’ambito delle consulenze e delle professionalità a disposizione di tutti i colleghi, per dare sempre maggiore informazione e contestualmente garantire un’adeguata formazione e servizi al passo coi tempi. Viviamo in un momento particolare di evoluzione del sistema turistico, quindi per noi mettere a frutto le professionalità disponibili rappresenta a tutti gli effetti una priorità assoluta. Di questi ed altri aspetti, se ne dovrà occupare il nuovo consiglio direttivo dell’Adac che sarà definito al termine dell’assemblea elettiva, col rinnovo di tutte le cariche". Leandro Pasini, in carica da tre anni, anticipa dunque alcuni temi in vista di uno dei momenti cruciali per l’associazione di categoria alla quale aderiscono 230 delle circa 300 strutture ricettive presenti a Cesenatico. L’assemblea si terrà lunedì 7 ottobre a partire dalle 20.30 nella sala convegni del Museo della Marineria, dove il direttivo uscente con in testa lo stesso Pasini, trarrà un bilancio dell’ultimo triennio.

g.m.