Aiuto al ristorante ’Gorini’ via Verdi chiusa al traffico

di Gilberto Mosconi

Il Comune di Bagno di Romagna, lunedì pomeriggio tramite un post del sindaco Marco Baccini, inoltrato ai cittadini sul sito istituzionale, ha comunicato che "a partire da martedì 11 luglio e fino al 31 agosto verrà istituita una limitazione al traffico in via Giuseppe Verdi, relativamente ad alcune fasce orarie, utili a consentire al ristorante ’Da Gorini’ di allestire ed utilizzare il dehor esterno e fornire un servizio adeguato agli standard raggiunti e richiesti".

Spiega poi il primo cittadino del Comune termale: "La limitazione riguarda il tratto compreso tra l’intersezione con via del Chiasso e piazza Allende e prevede per tutta la durata del periodo l’istituzione di un senso unico alternato, con precedenza in uscita da Piazza Allende direzione Somalborgo. Inoltre dal sabato al lunedì la strada verrà chiusa con le seguenti modalità: dalle 12 alle 16,30 e dal mercoledì al lunedì’ dalle 19 all’una di notte".

Baccini aggiunge: "Si tratta di una decisione che la Giunta comunale ha assunto nell’ambito delle politiche di sostegno ed incentivo alle attività economiche del nostro territorio, accogliendo positivamente la richiesta pervenuta dal ristorante ’Da Gorini’. Una decisione che comporta un disagio per tutti noi, ma che riteniamo sopportabile in relazione allo scopo che si propone e che è sicuramente giustificato dall’immagine e dalla promozione che lo chef Gianluca Gorini rappresenta per il nostro Comune". Una decisione non facile ma ampiamente giustificata alla luce delle motivazioni addotte dal sindaco.