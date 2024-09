Al bar Locos serata in memoria di Claudio Baiocci

Le persone care e gli amici di Claudio Baiocchi, l’imprenditore di 45 anni originario di Gatteo morto due mesi fa in un incidente stradale sulla Statale Adriatica all’altezza del centro di Cesenatico, non lo dimenticano. Oggi, a partire dalle 18, al Bar Locos in piazza Romagna Mia a Gatteo a Mare, si terrà una serata dal titolo "Ciao Baio", per ricordare un uomo solare che in tanti conoscevano. Ci saranno musica, cibo e bevande, la partecipazione costa 15 euro e parte del ricavato che sarà devoluto in beneficenza.