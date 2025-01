Al Bonci una lezione su Shakespeare e il teatro elisabettiano

Il professor Gerardo Guccini, studioso di teatro e già docente di Drammaturgia presso l’Università di Bologna, domani alle 18, nel foyer del Bonci, tiene una lezione su "Shakespeare e il teatro elisabettiano". Un incontro ad ingresso libero della durata di un’ora e mezzo per conoscere da vicino le caratteristiche del teatro elisabettiano, il contesto storico e culturale in cui Shakespeare ha operato, e il complesso rapporto tra politica, amore e potere presente nel testo di Antonio e Cleopatra. La lezione rappresenta un’occasione introduttiva alla rappresentazione "Antonio e Cleopatra" che sarà di scena al Bonci dal 23 al 26 gennaio (da giovedì a sabato alle 20.30, domenica alle 16) con la regia e l’interpretazione di Valter Malosti, anche co-curatore della traduzione in versi dell’opera con l’anglista Nadia Fusini. Protagonista insieme a Malosti è Anna Della Rosa.