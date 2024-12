Al Noi Lounge doppio concerto con Casabianca e JJ Vianello

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Sabato sera, alle 22, Sergio Casabianca (nella foto) presenterà il suo spettacolo di musica e cabaret, in uno spettacolo comico e musicale di cui lo stesso Casabianca è ideatore, autore dei testi e brillante mattatore. Sul palco questo artista poliedrico proporrà un monologo di grande ironia, uno spettacolo semplice nel senso più genuino del termine, perché è proprio nella semplicità che si può ritrovare il divertimento autentico e spontaneo, caratterizzazione da una narrazione ricca di verve. Sergio Cenci, in arte Casabianca, 58 anni, originario di Rimini, si autodefinisce un "cantattore" e in carriera si è guadagnato un pubblico vasto; ha all’attivo sei album come autore e interprete. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci.

La rassegna al Noi Lounge Music Club proseguirà domenica con un brunch in musica, in compagnia del JJ Vianello Quartet. L’inizio del brunch è alle 11.30, mentre il concerto inizierà alle 13. Il cantante JJ Vianello sarà accompagnato da Andrea Guerrini alla tromba, Mauro Gubbiotti al pianoforte e Fabio Nobile alla batteria. Il costo del brunch è di 35 euro a persona (bevande escluse). La programmazione live nel locale sul lungomare proseguirà nei giorni successivi con altri artisti di primo piano.

