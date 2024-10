Al teatro Moderno una stagione in Sillaba

di Ermanno Pasolini

Sabato 26 ottobre comincia la stagione teatrale di Savignano sul Rubicone, affidata alla cooperativa Sillaba per il secondo anno consecutivo. Come da tradizione trentennale, saranno il palco, la platea e tutti gli spazi del Cinema Teatro Moderno, cui generazioni di savignanesi sono affezionate, a ospitare gli spettacoli in cartellone. Da agosto, la sala è passata a gestione pubblica grazie a un contratto tra il Comune e la parrocchia di Santa Lucia, proprietaria dello spazio. Ha detto il sindaco Nicola Dellapasqua: "E’ proprio la promozione della stagione teatrale la prima azione intrapresa dal Comune di Savignano sul Rubicone nell’ambito di questo accordo di gestione. Sei gli spettacoli che da ottobre a fine marzo porteranno umanità, il teatro dell’assurdo e la commedia dell’arte, il potere della parola e la comicità al Cinema Teatro Moderno, andando a costruire, come fotografie di un album, un cartellone che propone novità e attesi ritorni".

La partenza è affidata al duo comico composto da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase che sabato 26 ottobre porteranno in scena un piccolo capolavoro del teatro dell’assurdo, "Delirio a due" di Eugene Ionesco. Alessandro Bergonzoni il 13 dicembre nel giorno della patrona Santa Lucia venerdì 13 dicembre metterà in scena "Arrivano i dunque". Il 2025 del Teatro Moderno sarà aperto venerdì 10 gennaio da Luca Amorosino e Carlo De Ruggeri, con lo spettacolo "Un giorno come un altro"; sabato 8 febbraio Roberto Mercadini propone il "suo" "Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato)"; sabato 8 marzo Stivalaccio Teatro, che in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, mette in scena "Strighe maledette!". Infine, la stagione teatrale si conclude con un gradito ritorno: Paolo Cevoli e il suo "Figli di Troia", venerdì 28 marzo. A rappresentare la proposta artistica, ancora una volta è stata scelta un’opera di Antonello Moroni, xilografo nato a Savignano nel 1889, sepolto nel cimitero della città. Il suo fondo artistico è custodito presso l’archivio di Palazzo Romagnoli della Città di Forlì che si ringrazia per la concessione del diritto d’uso dell’immagine utilizzata per il manifesto.

Ha detto Stefano Bellavista co-direttore di Sillaba: "Il Teatro Moderno da quando è stato costruito negli anni ‘50 è legato alla storia di Savignano sul Rubicone, dal teatro al cinema, ai convegni su problemi sociali e di vita. Un luogo dei savignanesi che i savignanesi hanno sempre amato e apprezzato". Ha concluso don Piergiorgio Farina parroco di Santa Lucia, la cui parrocchia è proprietaria del cinema teatro Moderno: "Sono contento della bella stagione teatrale che Comune e Sillaba hanno stilato e che valorizza il nostro bel teatro". Soddisfatta anche Roberta Armuzzi assessore alla cultura del Comune di Savignano sul Rubicone. Gli spettacoli avranno inizio alle 21. Biglietto per gli spettacoli teatrali: 18 euro intero, 15 ridotto under 25 e over 70. Abbonamento 6 spettacoli: intero 90 euro - ridotto 75 euro under 25 e over 70. Campagna abbonamenti presso Teatro Moderno: rinnovi venerdì 11 e mercoledì 16 ottobre dalle 15.30 alle 19; nuove sottoscrizioni venerdì 18 ottobre dalle 15.30 alle 19 e sabato 19 ottobre dalle 10 alle 12.30. Gli abbonamenti possono essere prenotati telefonicamente. Prevendita biglietti dal 20 ottobre su www.liveticket.it Info: 370.3685093 dalle 16 alle 19.