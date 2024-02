Al via il corso per diventare bagnini, con l’istruttore Piero Delvecchio

A Cesenatico è iniziato il primo corso di bagnino di salvataggio e assistente bagnanti del 2024, che offre praticamente la certezza di avere subito un posto di lavoro già da questa stagione. L’iniziativa è organizzata dalla sezione di Cesenatico della Società nazionale di Salvamento, all’interno della Cooperativa stabilimenti balneari, situata in via Negrelli.

Il corso, tenuto da Piero Delvecchio, istruttore Iamas e direttore della sezione, si articola in venti lezioni e per parteciparvi occorre avere almeno 16 anni ma non più di 55 anni. Superato l’esame si consegue l’abilitazione alla professione di bagnino di salvataggio presso il litorale marittimo e acque interne, con immediate opportunità di lavoro nella stagione estiva, come sottolineano gli stessi operatori di spiaggia. Il brevetto è legalmente riconosciuto dal Ministero della Difesa e dal Ministero degli Interni, costituisce titolo professionale per l’arruolamento nei corpi delle forze armate e consente il riconoscimento di crediti scolastici.

Il programma del corso si articola in lezioni teoriche e pratiche che si tengono due volte alla settimana. Oltre a studiare meteorologia, le ordinanze della Capitaneria di porto, il trattamento dell’acqua in piscina e altro, gli allievi vengono preparati con prove pratiche di salvataggio a nuoto, voga e primo soccorso. Al termine del periodo formativo i corsisti aspiranti bagnini di salvataggio, sosterranno l’esame di abilitazione. Le lezioni pratiche si svolgono nelle serate di mercoledì e venerdì presso la Piscina comunale di Cesenatico.

g.m.