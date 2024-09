Alessandro Di Battista parlerà di "Scomode verità"

Venerdì sera, 6 settembre, alle 21, al Centro Turistico Valbonella di Valgianna di Bagno di Romagna, Alessandro Di Battista, già deputato per il Movimento 5 Stelle, terrà una conferenza sul tema "Scomode verità: dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza". La serata fa parte della rassegna "Tra Cielo e Terra 2024", ciclo di conferenze (da giugno a novembre 10 incontri), a tema storico, naturalistico, scientifico e letterario, promossa e organizzata dall’Associazione Culturale "La Compagnia di Gnomo Mentino", in collaborazione col Centro Turistico Valbonella e col patrocinio e il contributo del Comune termale. Per informazioni contattare Gianni Rossi (347/0859371) o l’ufficio Iat di Bagno (0543/911046).

Alessandro Di Battista, ex deputato della Repubblica Italiana, dal 2013 al 2018, per il Movimento 5 Stelle, dopo il Master in Tutela Internazionale dei Diritti Umani alla Sapienza di Roma, ha viaggiato e lavorato come cooperante in Congo, Guatemala e altri Paesi del Sud America, occupandosi di educazione, micro-credito e diritto all’alimentazione. Ha all’attivo 7 pubblicazioni tra cui, l’ultima in ordine di uscita, "Scomode verità", da cui trae spunto la conferenza in programma. Il prossimo incontro della rassegna "Tra Cielo e Terra 2024" è in calendario giovedì 18 settembre, alle ore 21, a Palazzo del Capitano, con la conferenza su "Il culto della Madre Terra nei popoli antichi" di Riccardo Manzini, Professional Member dell’International Association of Egyptologists (IAE). La decima e ultima conferenza 2024 è in programma giovedì 7 novembre, con Loretta Gentili e Maurizio Rossi, sul tema "Camminando sulle strade del Che: Viaggio in Bolivia".

gi. mo.