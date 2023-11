Alessandro Salaroli sassofonista con lode

Grande risultato per Alessandro Salaroli, 24 anni, di Longiano, che ha conseguito la laurea magistrale in sassofono classico: 110 con lode e menzione d’onore al Conservatorio di Ferrara.

Quando ha iniziato a studiare sax?

"All’età di 11 anni nella scuola di musica comunale di San Mauro Pascoli col Maestro Fabio Bertozzi. Nel 2018 mi sono diplomato presso il Liceo artistico e musicale di Forlì col massimo dei voti. Sono entrato a far parte dell’Odg Big Band di Ravenna dove ho avuto la possibilità di suonare in Italia e Germania con musicisti come Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Mario Biondi e Tommaso Vittorini".

Ha partecipato a corsi di alto perfezionamento?

"Sì, con grandi maestri, ho fatto esperienza di direzione per banda nel corso biennale tenuto dall’Anbima. Ho vinto borse di studio, riconoscimenti e premi nazionali e internazionali".

Lei è saxofonista, compositore e arrangiatore. Ora cosa fa?

"Insegno sax presso alcune scuole di musica del territorio. Sono direttore artistico del Festival ’Saxophone days’ a San Mauro Pascoli a cui ho voluto dare vita per portare sul palco importanti solisti e far conoscere al pubblico la grande versatilità ed espressività del sassofono. Sono direttore e co-fondatore della ’The Crazz’ Big Band, membro del Saten Saxophone Quartet e del gruppo ’I Limoni’ dove mi cimento anche con il repertorio di liscio romagnolo".

Collaborazioni importanti?

"Quella con il Ravenna Festival nel 2017 e con la fondazione Arturo Toscanini di Parma, con la quale collaboro dal 2020".

Dischi?

"Nel 2022 è uscito il mio primo disco di brani inediti ’Funkreations&More’ con la band Kiattons con cui mi sono esibito in un tour in Svizzera".

Ermanno Pasolini