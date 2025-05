Nostalgia anni Ottanta con i Barboni di Lusso

Si chiamano ‘Barboni di Lusso’, cinque musicisti che propongono musica degli anni ‘80 come hanno fatto alla Festa della birra a Gatteo Mare con grande successo. Sono: Roberto Ravagnan cantante, Ruggero Giunchi batteria, Filippo Lucchi chitarra, Daniele Caroli basso, e Filippo Pilandri tastiere.

Quando è nato il gruppo? "Nel 2012. Eravamo tutti provenienti da altre esperienze musicali ed è stata la passione per gli anni ‘80 a unirci sotto la stessa bandiera musicale".

Perchè la scelta del nome Barboni di Lusso? "Eravamo alla ricerca di un nome originale, come succede in tutti i grupi e faticano sempre a trovarlo. Alle prove mi presentai con una maglietta del brand Barboni di Lusso che vendevo io nel mio negozio. Il chitarrista mi ha guardato e ha esclamato: ‘Quello è il nome adatto per il nostro gruppo’. Fortunatamente il titolare del brand è un caro amico e non ha avuto problemi a concederci il nome".

Tutti brani del cantautorato straniero? "No, non solo. Proponiamo il meglio della musica che girava nel mondo negli anni ‘80. Abbiamo in repertorio anche qualche brano dei giganti della nostra musica che non mancano mai come Lucio Dalla, Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi e Franco Battiato".

Il brano più richiesto durante le vostre serate? "Non possono mancare i Queen, i Toto, David Bowie, Phil Collins, ma è impossibile citarli tutti".

Cosa riserva l’estate 2025 ai Barboni di Lusso? "Sicuramente tanta musica, divertimento e concerti dove incontreremo tanti amici che ci seguono e altri si aggiungono dopo ogni serata".

Ermanno Pasolini