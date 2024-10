Alfano: "Ecco la mia ragazza con il vestito d’argento"

Michele Alfano, 62 anni, residente a Sant’Angelo di Gatteo, cantautore e scrittore, ha pubblicato il suo quarto libro "La ragazza col vestito d’argento", edito da Nuanda, 252 pagine, 18 euro, che segue "Fantasmi Metropolitani" del 1994, "Oltre l’iNperfetto" libro di liriche scritto nel 2001 e "La vita è un accordo" autobiografico. "Oltre l’iNperfetto" è stato tradotto in lingua francese poi pubblicato in Francia e in Belgio nel 2008.

Perchè una ragazza con il vestito d’argento?

"E’ un’opera che trascina il lettore in un vortice di emozioni, raccontando una storia appassionante e ricca i colpi di scena". Cosa narra nel nuovo libro?

"Le molteplici sfaccettature della mia vita e le esperienze che ho vissuto in giro per il mondo come cantante e musicista, incontrando tante persone nel variegato universo della musica".

La storia?

"Una ragazza, in passato di famiglia per bene, che ha attraversato le sofferenze della vita al punto di volere morire. Personalmente coinvolto, le offro cibo e riparo, riscoprendo un legame conosciuto anni prima in una discoteca. E’ un viaggio nell’anima di una persona che, nonostante le sofferenze, ha trovato la forza di rinascere grazie al nostro incontro".

Cosa ricorda dell’incidente del 1992, che ha segnato per sempre la sua vita?

"Dopo alcuni anni sono tornato a comporre canzoni e a fare dischi grazie anche alla tecnologia e a internet. Uno scontro frontale, lesioni gravissime, un lungo interminabile coma e poi il ritorno alla vita con, però, l’attività di cantante compromessa a causa della difficoltà a esprimermi. Ma non mi sono mai arreso e ho voluto rimanere nel mondo dello spettacolo".

Nonostante tutto lei è sempre rimasto un grande ottimista.

"Sì. Ho sempre guardato alla vita con grande ottimismo che trasmetto anche a mia moglie Silvia e ai miei figli Manuel di 28 anni e Sarah di 26 che mi ha reso nonno con l’arrivo nel luglio 2020 di Nathan e di Giulian nato lunedì 7 ottobre scorso".

Le prime presentazioni di questo nuovo romanzo?

"Sono già stato interpellato da Canale 5 per presentarlo in una trasmissione. Il 9 novembre al Museo della Città di Rimini, il 30 novembre a Milano a Villa Sceibler e il 18 dicembre a Palermo a Villa Niscemi".