Alla Cantera inaugura ’Una grigia apnea’

Si intitola ‘Una grigia apnea’ la mostra che inaugura domani alle 19 alla Cantera ed è il secondo episodio della nuova edizione di Particol’Arte, la rassegna curata da Alice Tamburini che ogni mese dà spazio e voce a un artista diverso, della scena locale e non solo. Con la consueta formula del passaggio di testimone, Anton Roca, che ha esposto fino ai giorni scorsi nel locale cesenate, lascia il posto a Roberta Baldaro, fotografa catanese di origine e cesenate di adozione nota anche sulla scena nazionale grazie ai suoi ‘fotodisegni’ a tiratura unica. Poco dopo il trasferimento in Emilia-Romagna, avvenuto nel 2009, l’artista siciliana ha deciso di intervenire sulla fotografia con il disegno a matita, aggiungendo così elementi realistici al paesaggio, che è il perno su cui si sviluppa gran parte della sua opera. "La fotografia è solo l’inizio - spiega l’artista proposito della sua tecnica -: il disegno dilata lo spazio, trabocca oltre ciò che è inquadrato. Così la veduta originale, fotografata, si estende in direzioni inaspettate, disegnate, con fioriture spontanee. Fotografo il paesaggio e disegno ipotesi. E non si tratta di ricostruire scenari esclusi, ma di inventare possibili traiettorie". Domani alla Cantera sarà presentato anche il libro ‘Posto nuovo’, un volume che esplora il percorso creativo legato al ‘fotodisegno’ che caratterizza gli ultimi 12 anni di produzione di Roberta Baldaro.

Carlotta Benini