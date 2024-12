Alla cooperativa L’Alveare donazione di 30mila euro

Assemblea dei soci della cooperativa ’L’Alveare’, alla presenza del presidente Cristian Bardi e dell’amministratore delegato Marco Baccini (già sindaco di Bagno di Romagna dal 2014 al 2024). La cooperativa di San Piero, che ha di recente festeggiato i 30 anni di attività, rilancia la sua missione e punta a consolidare il proprio ruolo di riferimento nella Valle del Savio, concentrandosi sui servizi che rappresentano l’insieme delle proprie attività. Nel corso degli anni, ’L’Alveare’ si è distinta per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, oltre che per il suo impegno in settori legati alla produzione e al lavoro, facendo assurgere, in Valle Savio, la cooperativa sociale ad "ape regina" in vari servizi e attività lavorative. Il Consiglio di amministrazione dei soci, che conta 58 membri, di cui 31 soci lavoratori e un organico di 59 dipendenti, si proietta dunque verso il futuro, con l’intento di puntare su rafforzamento, sviluppo e promozione. "Al primo posto – ha sottolineato l’ad Baccini – poniamo la ricerca del raggiungimento del pareggio di bilancio, quale passaggio necessario per far uscire la cooperativa, che ha potenzialità altissime, da una situazione di difficoltà commerciale ed economica in cui versa da qualche anno. Un processo di rafforzamento che comprenderà anche il rinnovamento degli assetti interni, con l’aggiornamento delle funzioni e delle deleghe, per il quale è già in corso una collaborazione con i consulenti di Federcoop Romagna. Lo sviluppo futuro si concentrerà su due principali direttrici. Da un lato la specializzazione professionale del personale e l’ammodernamento di mezzi e attrezzature. Dall’altro l’avvio di nuovi e sfidanti progetti sul territorio. Inoltre, un altro obiettivo fondamentale è la promozione dei servizi offerti dalla cooperativa per i quali è stato avviato un piano di promo-commercializzazione, tra cui il restyling del logo e la creazione del nuovo sito internet, presentati in anteprima durante l’assemblea, grazie alla collaborazione del dottor Lamberto Bignami". "Competenze e disponibilità che sono state premiate – riferisce entusiasta e orgoglioso il presidente Bardi – da una recente donazione in denaro di 30.000 euro da parte del signor Alberto Guerrini, nella sua qualità di parente e tutore della signora Carmen Bernabini, ospite del Gruppo Appartamento, quale gesto di riconoscimento e stima per il servizio di ospitalità svolto".

gi. mo.