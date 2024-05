Alla festa dei baby irrompono Toscano e Artico

La club house del Cesena ieri pomeriggio era gremita come la Curva Mare nelle gare decisive: la festa del settore giovanile ha attirato molti dei giovani calciatori bianconeri e dei loro genitori.

Certo anche la presenza di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky e grande esperto di calciomercato, chiamato a condurre il pomeriggio, ha avuto il suo peso.

Prima di tutto è stata celebrata la vittoria della formazione Primavera allenata da Nicola Campedelli, vittoria che riporta il Cesena nel campionato di Primavera 1, ma se la prima squadra ha fatto incetta di numeri record non è da meno il settore giovanile.

Le formazioni under 15/16 e 17 si sono qualificate per le fasi finali, la under 16 vanta anche il miglior macarcatore del campionato, Scapoli autore di 21 reti.

Il Cesena è anche risultata la società più rappresentata nelle selezioni giovanili della serie C con 18 convocati.

Insomma il vivaio i questi mesi ha fatto il pieno di applausi, considerando anche i tanti suoi ’prodotti’ che sono stati protagonisti in prima squadra: Antonio David, Simone Pieraccini e Cristian Shpendi ieri erano peraltro presenti all’evento. A loro poi vanno aggiunti Tommaso Berti e Matteo Francesconi.

Il sogno, il traguardo da raggiungere per tutti questi ragazzi, è mettersi addosso la maglia del Cesena fra i grandi, un’ emozione che nessuno meglio di Nicola Campedelli ha saputo spiegare: "Nella mia carriera ho giocato in serie A e in nazionale, ma l’emozione più forte l’ho provata all’esordio col Cesena: mi ero conquistato un calcio d’angolo sotto la curva e sentire quel tifo è stata una cosa grande".

L’incontro di ieri è stata anche l’occasione per presentare il primo camp estivo organizzato dal Cesena, il responsabile sarà Davide Succi, ex attaccante del Cavalluccio e non solo: si potrà optare fra la formula day, quindi senza pernottamento e quella night che prevede anche appunto il pernottamento.

Le date sono queste: dal 17 al 22 giugno e dal 24 al 29 giugno, poi dall’ 1 al 6 luglio a Cesenatico, dal 22 al 26 luglio a Cervia, poi l’ultima settimana di agosto sarà dedicata ai più piccoli al Centro sportivo di Martorano.

Quella di ieri è stata una festa in tutti i sensi, Domenico Toscano dietro richiesta ha cantato Romagna Mia aiutato da un giovanissimo calciatore, Shpendi ha detto che vuole restare a Cesena a vita, poi lui Pieraccini e David si sono sottoposti alle domande dei loro giovani colleghi e alle foto di gruppo, Fabio Artico, anche lui presente, ha raccontato di come era andata la trattativa della scorsa estate con Toscano: "In un primo momento era titubante, ma quando gli ho detto che saremmo ripartiuti e avremmo migliorato il seocndo posto, non ha avuto più alcuna esitazione".

Roberto Daltri