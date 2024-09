Allagamenti, Pascuzzi chiede un consiglio ad hoc

Simone Pascuzzi, capogruppo di minoranza in consiglio comunale a San Mauro Pascoli della lista San Mauro Futura ha depositato in Comune la richiesta per poter discutere un ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale sulla gestione emergenziale del Comune. Dice: "Le domande da porsi sono tante e non voglio creare alcuna sterile critica, ma solo un utile dibattito dove eventuali criticità riscontrate con le piogge torrenziali di questi giorni possano essere prese seriamente in considerazione. Se sistematicamente l’acqua dai vari tombini stradali non riesce ad essere smaltita, ma ritorna in superficie evidentemente c’è un problema. La rete idrica fognaria delle acque bianche è stata pensata, progettata e implementata con un’ottica antecedente a tali fenomeni intensi. Bisogna progettare per la natura e con la natura. Ma quale soluzione per fogne e tombini? Le vasche di laminazione? Rimini è un esempio riuscito. La pulizia dei tombini quante volte all’anno vengono effettuate? Evidentemente quelle poche volte non bastano più". Pascuzzi dice che i diffusi allagamenti in tutta la Romagna, non deriverebbero dai fiumi in piena ma dalla rete di scolo secondaria: "Se durante l’alluvione in Romagna del maggio 2023 l’attenzione era accesa sui fiumi ora dobbiamo concentrarci sulla rete scolante secondaria, fossi e rete di scolo urbana. Su questo cosa si è fatto di concreto? Vi è una mappa di rischio idrogeologico di San Mauro Pascoli? Molti cittadini si sono lamentati dei pochi sacchi di sabbia disponibili. Forse 500 per mercoledì, più 500 giovedì. Per tali emergenze non bastano più. Bisogna cambiare passo e visione".

Ermanno Pasolini