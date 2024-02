All’Albero dei Pavoni. Ale Fiori sul palco Stasera a Montiano si terrà il secondo concerto della serie "In direzione ostinata e contraria". L'evento, organizzato dall'Osteria "L'Albero dei Pavoni" in collaborazione con Arci Cesena, sosterrà Emergency. Ale Fiori si esibirà in acoustic rock. Per info: 0547-327055.