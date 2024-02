All’asta due appartamenti del Comune: ecco come fare un sopralluogo

Si possono visionare i due appartamenti in vendita al miglior offerente, di proprietà del Comune di Cesenatico. L’amministrazione ripresenta i bandi per le aste di due immobili, che non sono stati venduti nelle precedenti offerte. Il primo è un appartamento in viale Torino 3C, il cui valore a base d’asta è di 140.400 euro; il secondo è un alloggio situato in viale XXV Luglio 64A stimato 137.700 euro. Si tratta di immobili da ristrutturare, che in precedenza erano già stati messi all’asta ma nessuno li ha acquistati. Il primo sopralluogo per visionarli è fissato martedì pomeriggio, a partire dalle 14.30 ed il secondo giovedì 15 febbraio, a mezzogiorno, con ritrovo davanti all’alloggio di viale Torino. Non è necessaria la prenotazione e la visita è permessa a un massimo di due persone contemporaneamente. Per informazioni è possibile scrivere una mail a nicoletta.lugnani@comune.cesenatico.fc.it o chiamare direttamente lo 0547 79307.

L’asta, per ogni singolo bando, si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e verrà aggiudicata, per ogni singolo bando, all’offerta economicamente più elevata, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Le persone interessate ad acquistare uno o entrambi gli appartamenti, devono inviare la documentazione al Comune di Cesenatico entro le ore 12 del 19 febbraio. È possibile avere ulteriori informazioni, anche per visionare gli atti e gli stessi immobili, rivolgendosi all’Ufficio Patrimonio del Comune in via Marino Moretti. Il bando integrale delle due aste è consultabile nel sito internet del Comune.

g.m.