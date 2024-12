Altro intervento, strada chiusa

Le radici dei pini che rompono strade e marciapiedi ed i grossi pini, che cadono sempre più spesso a causa delle condizioni meteo avverse, costituiscono un problema serio e causano anche delle situazioni di pericolo. L’altra sera il Comune ha dovuto ancora ricorrere alla chiusura temporanea di una strada, il tratto di viale De Amicis compreso tra via Anita Garibaldi e via del Porto, a causa di un pino che stava crollando all’interno di un’abitazione privata. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Cesenatico Servizi e la Polizia locale per mettere in sicurezza l’intera zona, segare e rimuovere l’albero.