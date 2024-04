Alunni in pista: chi è il più veloce del Rubicone?

Questa mattina a Savignano si svolgerà la 20a edizione della manifestazione "Il più veloce del Rubicone", diventata ormai un classico nel panorama sportivo delle scuole del comprensorio. "La manifestazione è il fiore all’occhiello delle nostre attività verso i giovani nella consapevolezza che la pratica sportiva può avere su bambini, ragazzi e giovani in termini di sviluppo fisico psicologico – spiega Mario Ricci presidente della podistica Seven –. La nostra società ha rinnovato costantemente l’impegno a favore dell’attività sportiva giovanile. Abbiamo cercato di assicurare la più ampia accessibilità alla pratica sportiva, promuovendo inclusione e integrazione cercando di sviluppare inoltre strategie comuni con altre società enti, scuole, allenatori e famiglie. Le scuole rispondono sempre con entusiasmo, anche per loro è diventato un appuntamento importante e qualificante nel percorso formativo e didattico dell’anno scolastico. In questo solco si inserisce il nostro progetto del Più veloce del Rubicone che con il 2024 giunge alla 20’ edizione".

È un progetto che vede coinvolti più soggetti: la Podistica Seven, l’Atletica Sidermec F.lli Vitali di Sant’Angelo di Gatteo, la ASD Podistica Sammaurese; le scuole elementari e medie del circondario ed in particolare i professori che allenano i ragazzi; l’Amministrazione Comunale di Savignano, la Savignanese Calcio e la RomagnaBanca che mettono a disposizione locali e risorse; gli allenatori che fanno riferimento alle società sportive sopraindicate; le famiglie.

Nel 2023 hanno partecipato circa 700 ragazzi delle scuole di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo e Longiano. "La nostra volontà è quella di continuare a svolgere l’attività podistica in generale e di atletica leggera – continua Ricci – e non disperdere il lavoro fatto con i ragazzi. Proprio per questo continuiamo a organizzare per i ragazzi dai 6 ai 15 anni una attività di atletica in parte presso la palestra di Savignano nel quartiere Rio Salto e in parte presso la pista di atletica dello stadio Comunale Giuseppe Capanni di Savignano, con ritrovo settimanale".

Il corso 2023/2024, giunto alla 4’edizione, coinvolge circa 100 ragazzi. "A livello organizzativo la nostra società è impegnata con un team di sei persone fra istruttori e collaboratori – conclude –. Il nostro impegno è come sempre svolto in maniera gratuita e di volontariato".

Ermanno Pasolini